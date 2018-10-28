5 قطع لا تفكري بارتدائها أبداً عند التوجه لمقابلة عمل

الملابس اللامعة لا تعد مناسبة لبيئة العمل

ليس كل ما في خزانة ملابسكِ يصلح للتوجه به لمقابلات العمل، نقدم 5 قطع يجدر عدم التفكير بارتدائها عند التوجه لمقابلة عمل:

1- القطع المفتوحة والمبالغ بها من قبيل البلوزة ذات القبة الواسعة أو التنورة بالغة القصر. تعمّدي الذهاب لمقابلة العمل بأكثر الصور مهنية.



2- القطع المكتوب عليها عبارات وكلمات، حتى لو كانت عبارات بسيطة ولا خلاف حولها لكنها لن تقدم صورة مهنية عنكِ.



3- الملابس اللامعة لا تعد مناسبة لبيئة العمل هي الأخرى؛ إذ تقدم عنكِ صورة صاخبة ومبالغ بها وغير ملائمة لامرأة متوجهة للعمل.



4- القطع التي تحمل إشارات عنصرية أو مذهبية أو التي تحاول إظهار الاصطفاف في جهة معينة مقابل أخرى. ستكون هذه واحدة من الملابس التي ستقضي على فرصتكِ في العمل في مكان ما.



5- الملابس غير المريحة من قبيل التنانير الطويلة جداً، والتي قد تسبّب عرقلة حركتكِ، أو الأقمشة التي تصدر صوت احتكاك.

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