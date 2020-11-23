كيف تخلق بيئة طبيعية لطفلك أثناء جائحة كورونا؟‎

تترافق الكورونا مع مشاعر كالقلق والاجهاد والشك لذا فأطفالك بحاجة لدعمك أكثر من أي وقت مضى.

الخوف من الإصابة قد يتعرض أطفالك لأعراض شبيهة بالكورونا ما يوجب تشجيعهم لكي لا يشعروا بالخوف.

الاستمرار بنفس الروتين، احرص على تخطيط الأطفال ليومهم لتقل ضغوطاتهم ويرتاحون أكثر.

التعبير عن المشاعر، خاب أمل الأطفال بإغلاق المدارس والانشطة عليك تفهم حزنهم لتحسين نفسيتهم.

إخبار الحقائق، أخبر طفلك بالحقائق الكاملة لفيروس كورونا فهناك الكثير من المعلومات المضللة حوله.

هل الإصابة بفيروس كورونا أثناء الحمل يؤثر على طفلك؟

هل يتأثر الأطفال الرضع بعدوى كوفيد-19؟

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