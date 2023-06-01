البوابة – من منا لا يشعر بالحماس لحضور موكب زفاف الأمير الحسين والآنسة رجوة. الشعب الأردني والعائلة الأردنية الواحدة، يعيشون هذه الأيام مشاعر متدفقة من الحب والسعادة، فالانتظار والحماس والفرحة قد بلغ منتهاه. ومع استكمال الاحتفالات يوم 1 يونيو بحفل عقد القران والزفاف، من المتوقع أن يقوم المئات من الأردنيين والمقيمين والزوار بالذهاب إلى الشوارع الرئيسية التي ستشهد خط سير موكب العرس الأردني الجميل لرؤية ولي العهد الأمير الحسين والآنسة رجوة اثناء انتقالهما من قصر زهران إلى قصر الحسينية حيث يسير "الموكب الأحمر" في شوارع العاصمة الأردنية عمّان.

ولأن هذا الحدث استثنائي ومختلف عن أي حدث أخر، قررنا أن نساعدكم ببعض النصائح العملية لتكون تجربتكم سهلة وممتعة.

الموكب الأحمر، هو مجموعة سيارات كلاسيكية تابعة للقصر الملكي الأردني. يتكون الموكب من 20 سيارة من طراز رانج روفر و 10 دراجات نارية كلاسيكية كلها مطلية باللون الأحمر، وفقاً لقرار جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال.

كيف تستعد لموكب زفاف الأمير الحسين والآنسة رجوة؟

نصائح هامة:

1. ضع خطة لخط سيرك. على سبيل المثال، اختر المكان الذي تنوي الذهاب إليه لمشاهدة موكب زفاف الأمير الحسين والآنسة رجوة. حدد الموقع جيداً ننصحك بأن يكون قريباً من بيتك، أو قريباً من المواصلات العامة. ادرس الموقع جيداً حتى تتمكن من الذهاب والعودة دون تأخير.

2. خذ اللوازم الضرورية معك. إذا كنت تتناول أدوية معينة فيفضل أن تأخذ حقيبة صغيرة بها الأدوية مع زجاجة ماء. لا تنتظر إلى أخر دقيقة، ولا تعتمد على الظروف، فالظروف يمكن أن تتغير بسرعة، وقد تجد نفسك في أزمة مرورية أو بعيداً عن أي صيدلية مناوبة.

3. خطط لاستراتيجية الخروج. بعد أن اخترت الموقع المناسب لك، فكر في طريقة الخروج السريعة والسهلة، لا تختر موقفاً قريباً من الأزمة، صف سيارتك على الأقل على بعد 10 دقائق مشي من مكانك، بهذه الطريقة ستتمكن من تخطي الأزمة. إذا قررت استعمال المواصلات العامة، فقم بالتأكد من وجود خط سير قريب من المكان الذي ستقف به.

4. الأطفال أولوية. إذا كنت ستأخذ الأطفال معك فهذا أمر رائع بالفعل، ولكن تذكر بأن تعطي كل طفل بطاقة مكتوب عليها اسمك ورقم هاتفك ورقم هاتف طوارئ في حالة ضياع أو توقف هاتفك عن العمل.

5. الأطفال يعني المزيد من الترفيه. لا شك أن الأطفال سيشعرون بالسعادة لرؤية الأمير الحسين وخطيبته الآنسة رجوة، ولكن هذا قد يستغرق وقتاً أطول مما تتوقع، كما قلنا سابقاً لا تعتمد على الظروف وكن مستعداً دائماً. اعطي كل طفل حقيبة صغيرة بها أكلاته المفضلة وزجاجة ماء وكتاب صغير أو لعبة.

6. لا تأخذ معك أشياء ثمينة. في فترة الازدحام يمكن لاي شخص أن يتعرض لموقف سيئ لذلك منذ البداية لا تكن هدفاً لضعاف النفوس .

7. احترم الشرطة. إن وجود الشرطة وأفراد الأمن العام ورجال الأمن يعزز حمايتك وحماية افراد عائلتك. التزم بالتعليمات والقوانين والارشادات ولا تحاول كسر القانون أو الالتفاف على التعليمات. حتى لا تتعرض للعقوبة والاحراج.

8. احترس من المخالفات المرورية ومخالفة المواقف. ضع سيارتك في مكان آمن وتأكد من دفع الرسوم إذا وجدت، ولا تعق مركبات الأخرين سواء على الطريق أو أمام المنازل والمتاجر.

9. احذر تقلبات الطقس. تحقق من توقعات الطقس قبل الخروج من المنزل وارتدي الملابس وفقًا لذلك. لا تترك الطقس يفاجئك. في حقيبة صغيرة ضع معطفاً أو سترة لحمايتك من الشتاء أو البرد.

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