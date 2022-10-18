كيف تشارك مشاعرك مع أطفالك دون إرباكهم من ناحية، أنت ولي أمر يريد كل شيء أفضل للطفل ، ومن ناحية أخرى أنت نفسك في مرحلة التعلم. تربية الأطفال قد تكون محيرة ومثيرة للقلق ومحبطة، لذلك حاول أن تتابع الدراسات والتحليلات التي يقدمها علماء النفس لتتمكن من خوض غمارها بدراية دون أن يؤثر ذلك على علاقتك بأطفالك.

كيف تشارك مشاعرك مع أطفالك دون إرباكهم

تربية الاطفال

الأبوة والأمومة ليست مجرد إدارة وتربية الأطفال وجعلهم يفعلون ما هو صواب وما هو غير صحيح. يتضمن جزء كبير منه جعلهم يفهمون لماذا يكون الشيء صحيحًا ولماذا هناك شيء غير صحيح.

عندما نتحدث عن تحديات الأبوة والأمومة ، فإن الموضوع المهم هو التعبير عن المشاعر. كيف يمكن تسهيل تبادل صحي للعواطف بين شخصين حديثي الولادة في مجال تخصصهما ، وهما أجيال متباعدة في حكمتهما وفكرهما؟

تقول الدكتورة جازمين، أخصائية علم النفس ، تعطي رأيها في هذا الشأن. من خلال مشاركة منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ، تحدثت الدكتورة جازمين عن أفضل طريقة لمشاركة مشاعرك مع أطفالك دون إرباكهم أو خلق ديناميكيات التلاعب العاطفي.

لا بأس في مشاركة مشاعرك مع طفلك طالما:

كيف تشارك مشاعرك مع أطفالك دون إرباكهم

لا تلوم أطفالك

النقطة الأولى التي شاركتها عالمة النفس هي أن لا تلوم طفلك / أطفالك على ما تشعر به.

وردًا على تعليق أحد المستخدمين على ماذا أفعل إذا كانت مشاعري بسبب سلوكهم ؟؟ ترد الدكتورة جازمين ، "عادة ما ينبع هذا من الإحباط لأنكما لستم على نفس الصفحة. ما تريده وما يريده طفلك يمكن أن يكون أشياء مختلفة وهذا يمكن أن يقودنا إلى الشعور بالإحباط. تنصح الدكتورة بقول أشياء مثل: "أنا محبط لأنني لا أشعر أننا نعمل كفريق واحد ..." أيضًا - " دعنا نتحدث عما يجعلك تشعر بالسعادة".

كيف تشارك مشاعرك مع أطفالك دون إرباكهم

لا تجعلهم مسؤولين عن رعايتك

لا تثقل كاهل طفلك بمسؤولية العناية بك. ولا تتوقع منهم أن يهتموا بك لمجرد أنك تعتني بهم. يمكن أن يؤدي إثقال كاهلهم بشيء ليسوا على علم به إلى خلق فجوة في التواصل بينك وبين أطفالك.

إذا اردت منهم القيام بشيء ما قم بعمله معهم بالتشارك معهم، مثل ترتيب المنزل، الطبخ، شراء الحاجيات، ثم دعهم يقومون بالمهمة مرة لوحدهم، وهكا تدريجيا تعلمهم المهام الأساسية التي يحتاجونها لاحقا في حياتهم.

كيف تشارك مشاعرك مع أطفالك دون إرباكهم

لا تختلق الأعذار لما فعلته عندما كنت مستاءً

تقبل حقيقة أنه كلما كنت أكثر شفافية مع أطفالك ، كانت علاقتك معهم أفضل وأفضل طريقة لتعليم أطفالك. لا تختلق الأعذار للأشياء أو الكلمات التي قلتها عندما كنت مستاءً. لا يوجد سبب واحد مقنع لإيذاء مشاعرهم أو جعلهم يشعرون بأنهم لا يستحقون حبك واحترامك.

كيف تشارك مشاعرك مع أطفالك دون إرباكهم

لا تريهم طرقًا غير صحية للتعامل مع المشاعر

إذا كنت حزينًا وتنغمس في أشياء غير صحية ، فعليك إيقاف ذلك الآن. علم أطفالك كيفية التعامل مع المشاعر بالطريقة الصحيحة. أظهر لهم القناة الصحيحة للتعبير عن مشاعرهم.

كيف تشارك مشاعرك مع أطفالك دون إرباكهم

لا تشارك مشاعرك لأنك تريد تغيير سلوكهم / خياراتهم

لا تستخدم مشاعرك كسلاح. استخدمها حقًا كطريقة لتكوين تفاهم مع طفلك. لا تحرمهم من التواصل المناسب. قد يستغرق الأمر منعطفا أقبح مما توقعت.

كيف تشارك مشاعرك مع أطفالك دون إرباكهم

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يقول الخبير أيضًا أنه طالما أنك لا تتجاهل مشاعرك معهم دون مناقشة حول كيفية التخطيط للاعتناء بنفسك وعدم التحدث بشكل سلبي عن المشاعر ، فلا بأس من مشاركة مشاعرك معهم.

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