كيف تعيد العروس الحيوية إلى شعرها بعد صبغه؟

تعاني العروس من مشكلة الشعر الباهت بسبب الصبغة. لذلك تبحث الفتاة عن طرق معينة لعودة الحياة الى شعرها قبل أن يحين موعد زواجها. اليك هذا القناع الخاص بالشعر المصبوغ.

المكونات:

- ملعقة من زيت اللوز

- ملعقة من زيت الجوجوبا

- ملعقة من زيت الارغان

- قطرتان من اكليل زيت اكليل الجبل

التحضير:

- امزجي الزيوت مع بعضها البعض، ويمكن وضعها بعلبة مقفلة لإستعمالها مرات عدة.

- ضعي القليل من القناع على فروة شعرك، واتركيه نحو 5 دقائق.

- كما يمكن فرك القناع بيديك على شعرك، لكي تعود الحياة الى الصبغة.

- كذلك يمكن اعتماد القناع كماسك لشعرك، يمكن وضعه قبل الحمام ومن ثم اغسلي شعرك.

- هذا القناع يعيد الحياة الى شعرك، فيبدو لمّاعاً.

- فمن المعروف أن الصبغة تترك أثر سلبيا على الشعر، لذلك إن قناع الزيوت مهم جداً لتحضير الشعر قبل الزفاف.

ماذا يحتاج شعر العروس قبل صبغه ؟

يحتاج شعرك قبل تلوينه وبعده إلى عناية كبيرة، ويتوجّب عليك أن تعطيه الكثير من وقتك، مثل الاتفاق مع مصفّف الشعر على تفاصيل العناية به، بدءاً بالتسريحة واللون وكلّ الأمور التي ستجعلك تبدين بأجمل حلّة ليلة الزفاف. وهنا يشير مصففو الشعر إلى أنّ زيارة الاستشارة قبل الزفاف تسّهل عملهم يوم الزفاف، إذ يكون المصفف على دراية بالمشاكل التي يجب إخفاؤها، كالتقصيف، كما يكون على معرفة بنوعية الشعر إن كان جافاً أو ناعماً؛ لذا على العروس التوجّه إلى صالون التزيين قبل شهرين تقريباً من الزفاف للقيام بالماسك والعلاج الملائم لشعرها التالف.

أيضاً على العروس ألا تُغفل أهمية البروفة تسريحة الزفاف في تحضيرها نفسياً ؛ فأغلبية الفتيات يطلبن نصف رفعة للشعر، لأنه يبرز نعومة الرأس ووجه الفتاة؛ وإذا كان شعر العروس قصيراً فلا بدّ من استعمال الـ "إكستنشين" لأنها تزيد من حجم الشعر.

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