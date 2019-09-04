كيف تبدين واثقة من نفسك يوم زفافك

حصلتِ على الفستان، والأحذية، والطرحة، والمجوهرات، ولكن أهم ما تحتاجين يوم الزفاف ليس ما ترتدينه: بل هو الثقة. سواء كنتِ قلقة لا تحبين الاهتمام، أو تواجهين صعوبة في تجاوز انعدام الأمن اليومي، إليكِ خمس نصائح من الخبراء، من شأنها أن تعزز الثقة في يومكِ المميز او في أي يوم آخر.

عدم النظر إلى الأسفل

من أهم النصائح للعروس ضرورة عدم النظر إلى الأسفل عند دخولها يوم الزفاف، فذلك يدل على انعدام الأمن، ويمكن أيضًا أن يجعلكِ تشعرين بعدم الارتياح. عليكِ النظر إلى الأمام مباشرة، لتظهري قوّتك وتفرحي بالمكان الذي تتوجهين إليه، وستكون الثقة مرئية لجميع ضيوفكِ أيضًا.

الوقوف باستقامة

الوقفة المنتصبة ستعطيكِ على الفور جرعة من الثقة، ارفعي الكتفين وافتحي صدرك. فإنّ ذلك يجعلكِ أطول، ويضيف لمسة رقيّ تعزز ثقتكِ من الداخل.

الابتسامة بعينيك

لا تخافي أن تبتسمي! لتكن ابتسامتكِ مشعة من خلال عينيك، كما أنّ الابتسامة الكبيرة تشكل حاجزًا للدموع (حتى دموع السعادة!) ".

العثور على تركيز إيجابي

عند دخول مكان الزفاف، عليكِ بالتركيز على شيء من شأنه أن يجعلكِ تبتسمين، وسيطري على مشاعركِ عن طريق تجنّب تواصل العين مع أي من الضيوف ممّن يبكون، وبدلًا من ذلك انتقي التركيز على شخص مطمئن وإيجابي.

اريحي يديك

عند السلام على ضيوفك، لا تعقدي ذراعيكِ فهي تمثل علامة على الحذر وعدم الارتياح فى الوضع، ازيلي يديكِ لتكشفي أجزاء من جسمك، مثل الصدر والبطن، لتظهري واثقة ومرتاحة، ومتحكمة في الوضع.

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