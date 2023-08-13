البوابة - مع اقتراب موجة الحر ينصح الخبراء بأن تبقى في منزلك خلال فترة ذروة الحر، ولكن حتى تبقى بخير في منزلك مع عائلتك يجب أن تقوم ببعض التغيرات في ديكور البيت للحفاظ على البرودة والتوفير في فاتورة الكهرباء.

كيف تعيد ترتيب منزلك للتغلب على موجة الحر ؟

أضف الستائر والسجاد ذات الألوان الفاتحة. تعكس الألوان الفاتحة الضوء والحرارة ، مما يجعل منزلك أكثر برودة. قم بتعليق المرايا على الجدران التي تواجه النوافذ. تعكس المرايا الضوء ، مما يساعد على تفتيح الغرفة وجعلها أكثر برودة. ازرع الأشجار والشجيرات حول منزلك. يمكن أن توفر الأشجار والشجيرات الظل وتساعد على تبريد منزلك. تثبيت المظلات المتدلية على النوافذ. يمكن أن تساعد المظلات على منع حرارة الشمس من دخول منزلك. استخدم المراوح لتدوير الهواء. يمكن أن تساعد المراوح في تدوير الهواء وعمل تيار هوائي، مما يساعد على تبريد جسمك. استخدم مكيف هواء محمول. إذا كانت لديك مساحة صغيرة ، يمكن أن يكون مكيف الهواء المحمول وسيلة رائعة للتبريد. تأكد من أن منزلك جيد التهوية. افتح النوافذ والأبواب إن أمكن للسماح بدخول الهواء النقي. قم بتركيب ستائر معتمة. يمكن أن تساعد الستائر المعتمة في حجب حرارة الشمس وضوءها ، مما يجعل منزلك أكثر برودة. تخلص من الفوضى. يمكن للفوضى أن تحبس الحرارة ، لذلك من الجيد تنظيم منزلك في الصيف. حافظ على منزلك نظيفًا. يمكن أن يحبس الغبار والأوساخ الحرارة ، لذلك من المهم الحفاظ على نظافة منزلك. تجنب استخدام الأجهزة التي تولد الحرارة. عند الإمكان ، تجنب استخدام الأجهزة التي تولد الحرارة ، مثل الأفران والمواقد. خذ حمامًا باردًا. يمكن أن يساعدك الاستحمام أو الاستحمام بماء بارد على تبريد جسمك. شرب الكثير من السوائل. البقاء رطبًا أمر مهم ، خاصة عندما يكون الجو حارًا بالخارج. ارتدِ ملابس فضفاضة فاتحة اللون. ستساعدك الملابس الفضفاضة ذات الألوان الفاتحة على البقاء هادئًا.

آمل أن تساعدك هذه الأفكار على التغلب على الحر هذا الصيف!

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