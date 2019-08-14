كيف تكونين مشرقة خلال يوم زفافك

لا تكفي جلسات العناية بالبشرة التي يمكن ان تخضع لها العروس قبل أيام من الزفاف لتأمين بشرة مشرقة لها. فالعناية تبدأ من الداخل من خلال تأمين كافة العناصر الغذائية. كذلك بالنسبة إلى الشعر الذي يحتاج إلى العناية طوال أيام حياتنا، لكن هذه العناية تزداد أهمية بالنسبة إلى العروس وفي المرحلة التي تسبق الزفاف. فمما لا شك فيه أن التوتر يمكن أن يؤثر سلباً في الصحة عامة، وبشكل خاص في صحة البشرة والشعر. في المقابل، من خلال تأمين التغذية السليمة والمكونات الغذائية اللازمة يمكن تحصين الشعر والبشرة لكي لا يتأثرا بهذا العامل السلبي.

صحة الشعر

بحسب شاتيلا ثمة عناصر عدة تؤدي دوراً أساسياً لصحة الشعر وأبرزها:

- الكيراتين الذي يعتبر من العناصر الأساسية في تركيبة الشعر.

- البيوتين: هو من العناصر الضرورية لنمو الشعر وهو موجود بشكل أساسي في العدس.

- الحديد: يصل الأوكسيجين إلى الخلايا الحمراء بفضل الحديد الموجود في الكريات الحمراء. وبالتالي يعتبر عنصراً مهماً لصحة الشعر. هذا وتعتبر الخضر الورقية الخضراء وبخاصة السبانخ مصادر مهمة للحديد إضافة إلى غناها بالفيتامين A والفولات والفيتامين C التي تعتبر عناصر أساسية لترطيب الشعر وتجنب تكسّر أطرافه وحمايته من العوامل المؤذية.

- الزنك وأهم مصادره البيض والمكسرات والحبوب.

- الفيتامينات "ب": علماً أن الـ Greek Yogurt يعتبر مصدراً مهماً للفيتامين B5 أو ما يعرف بالـ pantothenic acid ويعرف عن كونه يمنع تقصّف الشعر ويحافظ على صحته. علماً أنه يمكن اختيار اللبن الخالي من الدسم حفاظاً على شعر صحي.

-الفيتامين C ومن مصادره المهمة الجوافا التي تعيد الحيوية إلى الشعر وتمنع تكسّره.

-الأوميغا 3 من العناصر الغذائية الاساسية للشعر علماً ان الجسم لا ينتجه بل من الضروري الحصول عليه من مصادر غذائية كالسمك والسلمون تحديداً أو بتناول المكملات الغذائية.

-البروتينات: يسبب انخفاض معدلاتها في الغذاء إلى تراجع نمو الشعر وتساقطه. كما يصبح متعباً. من هنا اهمية التركيز على تناولها خصوصاً الدجاج والحبش والسمك لانخفاض معدلات الدهون فيها

الماء أيضاً وأيضاً يعتبر من العناصر الاساسية لترطيب الجسم عامةً ومن ضمنه الشعر الذي يعتبر الماء عنصراً أساسياً للحفاظ على صحته ولمعانه.

صحة البشرة

لا تؤثر التغذية على صحة اجسامنا فحسب لا بل لها أثر واضح على صحة البشرة ايضاً بحسب ما أوضحت اختصاصية التغذية شاتيلا، لاعتبار أن ما نتناوله له تأثير مباشر على بشرتنا وعلى ظهور علامات التقدم بالسن أو تأخير ظهورها. انطلاقاً من ذلك تشير إلى أن ثمة 12 مكوناً غذائياً أساسياً تؤدي دوراً مهماً في الحفاظ على صحة البشرة:

- الأحماض الدهنية الموجودة في الأسماك الدهنية كالسلمون ومن ضمنها الأحماض الدهنية أوميغا 3 التي تحافظ على رطوبة البشرة وتساهم في تراجع الالتهابات فيها من بثور واحمرار. كما أن الجوز واللوز من المصادر الاساسية لأهم الأحماض الدهنية وهي الأوميغا 3 والأوميغا 6 التي لا ينتجها الجسم من تلقاء نفسه بل يجب تأمينها من الغذاء. هذا إضافةً إلى غناهما بالزنك والفيتامين E اللذين يحميان البشرة من علامات التقدم بالسن ومن الاحمرار والالتهابات عامةً. يمكن للعروس أن تتناول 82 غراماً في اليوم منها حفاظاً على صحتها عامةً وعلى بشرتها بشكل خاص.

-الفيتامين E الأساسي للبشرة وللحفاظ على معدل النضارة فيها وعلى قدرتها على مقاومة العوامل الخارجية. ومن مصادره الأفوكادو الذي تبين في إحدى الدراسات أثره الإيجابي على البشرة في تأمين الحماية من الاشعة ما فوق البنفسجية. علماً أنه يمكن للعروس أن تتناول 100 غ=نصف حبة متوسطة الحجم، بشكل يومي أو كل يومين قبل شهرين من موعد الزفاف مما يترك أثراً واضحاً على البشرة وعلى معدل النضارة فيها. أيضاً من أهم مصادر الفيتامين E التي يمكن للعروس أن تحرص على تناولها بذور دوار الشمس.-الزنك الذي يساعد في تجدد خلايا البشرة وعلى تأخير علامات التقدم بالسن فيها بحيث تبدو أكثر شباباً ونضارة.

-البيتا كاروتين يعتبر عنصر حماية طبيعياً من أشعة الشمس، ومن المهم أن تركز العروس على تناول مصادره وأبرزها البطاطا الحلوة لحماية البشرة من أشعة الشمس.

-الفيتامين C يعتبر في غاية الاهمية لصحة البشرة ومن مصادره المهمة البندورة التي تحتوي على الليكوبين التي لها أهمية كبرى في حماية البشرة من سرطان الجلد ومن التجاعيد ومن تضرر البشرة بسبب العوامل الخارجية.

-مضادات الأكسدة التي يعرف عنها دورها في تأخير علامات التقدم بالسن ومن مصادرها المهمة الشوكولاتة الداكنة شرط عدم الإفراط في تناولها تجنباً لزيادة الوزن في المقابل

نصيحة إضافية: تساعد الصويا في حماية البشرة من الجفاف ومن التجاعيد.

صحيح أن لهذه العناصر بشكل خاص أهمية لصحة البشرة والشعر، لكن في الوقت نفسه تشدد شاتيلا على أهمية أن تتبع العروس نظاماً غذائياً متوازناً يحتوي على مختلف المجموعات الغذائية بحصص مدروسة مما يساهم في الحفاظ على الصحة عامةً وتحديداً على صحة البشرة والشعر.

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