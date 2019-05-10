كيف تلفت نظر الشخص على حسب برجه

كل شخص يمتلك صفة أو خصلة تجعله ينجذب إلى الشخص المقابل له، فالبعض ينجذب إلى الحنون، والبعض القوي، والبعض الذكي، وهكذا..وإذا أردت أن تعرف صفتك التي تجذب الآخرين إليك، فبرجك هو الذي يحدد.

– برج الحمل:

أن تبادر في الحب وفي التعبير عن الإعجاب، فذلك أكثر شيء يجذب مولود برج الحمل، فهو يحب الشخصيات المغامرة والذين يفعلون ما يخطر على بالهم من دون تفكير.

– برج الثور:

الهدايا هي أول شيء يجذب برج الثور ويجعله يفكر في الشخص الذي أمامه ويبدأ في الإعجاب به.

– برج الجوزاء:

أما برج الجوزاء المنطلق والمحب للحياة فمن الطبيعي أن يكون الغزل الذي يمتزج بروح الدعابة هو أكثر شيء يجذبه في الشخص المقابل.

– برج السرطان:

الاهتمام بالتغذية هو أكثر شيء يجذب مولود برج السرطان، فهو علامة واضحة بالنسبة له على الاهتمام والحب، لذلك هذه المبادرة هي ما تجذبه للطرف الآخر.

– برج الأسد:

المجاملات المبادرة بالمجاملة والانبهار هو أكثر شيء يجذب مولود برج الأسد، فهو ينجذب للأشخاص الذين يظهرون له الإعجاب بوضوح.

– برج العذراء:

أما برج العذراء العقلاني فأهم شيء بالنسبة له هو تصرفات الشخص المقابل إذا لاقت تصرفاتك استحسانه تأكد أن هذا الشيء تلفت نظر.

– برج الميزان:

بينما الذي يجذب ويلفت انتباه مولود برج الميزان ويجعله يفكر بك على نحو مختلف، هو تبادل النظرات ولغة العيون بينكما.

– برج العقرب:

يبدو أن الغيرة هي إشارة الحب لدى مواليد برج العقرب، فكما يعبر هو عن الحب بالغيرة أيضا هو ينجذب للشخص الذي يغير عليه.

– برج القوس:

خفة الظل هي أكثر ما يجذب مولود برج القوس ويجعله يفكر بك ويبدأ في تطوير علاقاتكما إلى آفاق أعمق.

– برج الجدي:

أما مولود برج الجدي فأكثر ما يجعله ينتبه إليك ويبدأ هو في المقابل بالإعجاب بك هي الثقة فهو ينبهر بالشخص الواثق من نفسه.

– برج الدلو:

التفرد هو أكثر شيء يجذب مولود برج الدلو في البدايات وهو عنصر الجذب الأول له والمؤشر الجيد على إمكانية تطور العلاقة.

– برج الحوت:

وأخيرًا برج الحوت الذي تسيطر الرومانسية على مفاتيح قلبه، وهي بوابة العبور له، عليك أن تكون حالمًا ورومانسيا حتى يفتح لك أبواب قلبه.