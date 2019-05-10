كيف تلفت نظر الشخص على حسب برجه

– برج الحمل:
أن تبادر في الحب وفي التعبير عن الإعجاب، فذلك أكثر شيء يجذب مولود برج الحمل، فهو يحب الشخصيات المغامرة والذين يفعلون ما يخطر على بالهم من دون تفكير.
– برج الثور:
الهدايا هي أول شيء يجذب برج الثور ويجعله يفكر في الشخص الذي أمامه ويبدأ في الإعجاب به.
– برج الجوزاء:
أما برج الجوزاء المنطلق والمحب للحياة فمن الطبيعي أن يكون الغزل الذي يمتزج بروح الدعابة هو أكثر شيء يجذبه في الشخص المقابل.
– برج السرطان:
الاهتمام بالتغذية هو أكثر شيء يجذب مولود برج السرطان، فهو علامة واضحة بالنسبة له على الاهتمام والحب، لذلك هذه المبادرة هي ما تجذبه للطرف الآخر.
– برج الأسد:
المجاملات المبادرة بالمجاملة والانبهار هو أكثر شيء يجذب مولود برج الأسد، فهو ينجذب للأشخاص الذين يظهرون له الإعجاب بوضوح.
– برج العذراء:
أما برج العذراء العقلاني فأهم شيء بالنسبة له هو تصرفات الشخص المقابل إذا لاقت تصرفاتك استحسانه تأكد أن هذا الشيء تلفت نظر.
– برج الميزان:
بينما الذي يجذب ويلفت انتباه مولود برج الميزان ويجعله يفكر بك على نحو مختلف، هو تبادل النظرات ولغة العيون بينكما.
– برج العقرب:
يبدو أن الغيرة هي إشارة الحب لدى مواليد برج العقرب، فكما يعبر هو عن الحب بالغيرة أيضا هو ينجذب للشخص الذي يغير عليه.
– برج القوس:
خفة الظل هي أكثر ما يجذب مولود برج القوس ويجعله يفكر بك ويبدأ في تطوير علاقاتكما إلى آفاق أعمق.
– برج الجدي:
أما مولود برج الجدي فأكثر ما يجعله ينتبه إليك ويبدأ هو في المقابل بالإعجاب بك هي الثقة فهو ينبهر بالشخص الواثق من نفسه.
– برج الدلو:
التفرد هو أكثر شيء يجذب مولود برج الدلو في البدايات وهو عنصر الجذب الأول له والمؤشر الجيد على إمكانية تطور العلاقة.
– برج الحوت:
وأخيرًا برج الحوت الذي تسيطر الرومانسية على مفاتيح قلبه، وهي بوابة العبور له، عليك أن تكون حالمًا ورومانسيا حتى يفتح لك أبواب قلبه.