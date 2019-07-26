كيف تمنع الرضاعة الطبيعية ارتفاع درجة الحرارة للطفل

يجب على الجميع أن يلتزم بروشته نصائح لتجنب التعرض لضربات الشمس خاصة كبار السن والأطفال وذوي الإعاقة، حيث ذكرت أن موجة الحر التي تتعرض لها البلاد تُعد استثنائية ويجب مراعاة الفئات الأولى بالرعاية.

وأضافت «شوقي»، في مداخلة تليفونية، أنه يجب على الأطفال وكبار السن وكل فئات المجتمع ارتداء ملابس قطنية ذات ألوان فاتحه مثل الأبيض والأصفر أو لبني، حيث إنه كلما كانت درجة لون الملابس تميل للسواد كلما تجتذب الحرارة، ولا يجب ارتداء الملابس التي تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف الصناعية والاعتماد على الملابس القطنية.

وأشارت أستاذ ورئيس قسم الصحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة، إلى أن الرضاعة الطبيعية تُعد السبيل الوحيد للأطفال للتخلص من درجات الحرارة، وكذلك استدامه كبار السن على شرب السوائل، مضيفة: «كبار السن بطبيعتهم مش بيحبوا السوائل كتير عشان ميدخلوش دورة المياه كتير، ده ممكن يؤدي إلى جلطات في الأوعية الدموية لو لم يشربوا سوائل كثيرة في هذه الموجة الحارة».

وأوضحت أن المنازل حاليا في حالة إلى تكييف، ولكن نظرًا لظروف البعض المادية فإن وجود مروحة واحدة في المنزل تكفي في تبريد درجة حرارة الجسم، بجانب تجنب الخروج تحت أشعة الشمس مباشرة وتأجيل الخروج للضرورة القصوى، مضيفة :«ممكن تجلنا في البيت حاجة اسمها ضربة حر، ده مختلفة عن ضربة شمس، ممكن تيجي لو مش شربنا مياه وسوائل وإحنا قاعدين في البيت ولها مخاطر كبيرة».

وأكدت أن الأطفال غالبا ما يعانوا من تسلخات نظرًا لارتدائهم حفاظات تحتوي على الياف صناعية، ويجب ترطيب جسمهم بمياه كافية.