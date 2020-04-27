كيف تنام بدون ألم مفاصل في الليل؟

ألم المفاصل من الأوجاع البدنية المؤلمة جدا والتي قد تعيق القيام بأي عمل مهما كان حتى النوم، فالكثير من الاشخاص يعانون من ألم المفاصل في الليل الذي يمنعهم من الاسترخاء والنوم بهدوء، إذا كنت من هؤلاء الذين يعانون من ألم المفاصل وترغب في الحصول على نوم هانئ في الليل، نقدم لك هذه النصائح الهامة لتخفيف ألم الرقبة، الظهر والمفاصل الأخرى.

3 وضعيات للنوم بدون ألم:

تساعد وضعيات النوم الخالية من الألم على تعزيز الشعور بالاسترخاء وتمنع اصابة المفاصل بالمزيد من الضغوط والأذى:

- إذا كنت تنام على ظهرك، ضع وسادة صغيرة تحت ركبك لحماية ظهرك.

- إذا كنت تنام على جانبك، تجنب النوم في وضعية الجنين.

- إذا كنت تنام على بطنك، ضع وسادة تحت جزء من جسمك حتى لا تتعرض رقبتك ورأسك للضغط الشديد.

أفكار أخرى لتخفيف ألم المفاصل:

- تناول سلطة الكولسلو الغنية بالملفوف أو أي أوراق أخرى خضراء.

- تناول الشاي الأخضر لعلاج مشاكل العظام.

- تناول سلطة مشبعة قبل وجبات الطعام للحصول على الألياف التي تمنع الإصابة بأعراض ألم المفاصل.

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