كيف تهدئي طفلك بعد التطعيم؟

أبانوب سامي

التطعيم مهم للأطفال، فبغض النظر عن مدى صحة الطفل عند الولادة، تعتبر اللقاحات جزءًا مهمًا من نموه، حيث تحافظ على سلامته وتحميه من الأمراض المختلفة.

ومع ذلك يمكن أن يؤدي التطعيم لبعض الآثار الجانبية، مثل التعب والالم للطفل، وهنا تحتاجين لطريقة لتهدئة طفلك:

بدائل الإبر

في بعض الحالات، تتوفر بدائل للحقن، حتى يأخذ الطفل اللقاح دون التعرض لألم الإبرة، ولذلك احرصي على الاستفسار عن هذه البدائل.

القلق

بعد التطعيم، قد يصاب طفلك بحمى واحمرار وتورم وألم حول منطقة الحقن وقد يصبح سلوكه غريبا عن المعتاد، ولكن لا تقلقي وقومي بتهدئته بمساعدة الطرق المذكورة أدناه.

الرضاعة

أرضعي طفلك بشكل متكرر إذا احتاج ذلك، وساعدي على تهدئته بلمس جبهته ووجهه.

التشتيت

حاولي تشتيت انتباه طفلك بالألعاب أو الموسيقى أو الرسوم المتحركة المفضلة لديه.

استشيري الطبيب

إذا كانت الأعراض شديدة، يمكنك أن تطلبي من طبيب الأطفال أن يصف لك لأدوية لتخفيفها.

اسألي عن تركيبات التطعيم

اسألي عن تركيبات التطعيم التي تقضي على العديد من الأمراض بجرعة واحدة، لتجنب عمليات التطعيم المتعددة.

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