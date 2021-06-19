عززي شهية طفلك بهذه الخطوات

يمكن أن تؤدي العديد من العوامل إلى فقدان الشهية عند الأطفال، ولكن اذا استمر الوضع لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن وضعف النمو، ولكن لحسن الحظ يمكن معالجة الامر بالخطوات التالية:

اجعلي وجبة الإفطار إلزامية

الإفطار من أهم وجبات اليوم، ولذلك احرصي على ألا يفوتها أطفالك.

قدمي عدة وجبات

تجنبي حصر طعام طفلك على ثلاث وجبات في اليوم فقط، وأطعميه كل ساعتين حتى يتكيف جهازه الهضمي ويطور شهية صحية.

اهتمي بالوجبات الخفيفة الصحية

بدلاً من إعطاء طفلك أطعمة مصنعة وسريعة، قدمي له بدائل صحية للوجبات الخفيفة.

اجعليه يشرب الماء قبل 30 دقيقة من الوجبة

ينشط الماء إنزيمات الجهاز الهضمي مما يعزز الشهية، ولذلك، احرصي على شرب طفلك للماء قبل 30 دقيقة من تناول وجباته.

أضيفي الزنك

يمكن أن يسبب نقص الزنك فقدانًا خطيرًا للشهية وضعفًا في المناعة، ولتجنب ذلك ، قدمي لطفلك الأطعمة الغنية بالزنك مثل المكسرات والسبانخ والفاصوليا وما إلى ذلك.

شجعيه على اللعب

شجعي طفلك على المشاركة في الأنشطة البدنية، حيث سيعزز ذلك من صحته وسيعزز شهيته.

حضري طعامه المفضل

احرصي على تحضير طعام طفلك المفضل بين الحين والآخر لكسر الرتابة، وتشجيعه على الاكل.

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