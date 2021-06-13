كيف تخففي من قلق طفلك ليتمكن من النوم؟

الارق مشكلة شائعة لدى الأطفال الذين يتعاملون مع قلق النوم، حيث يواجهون صعوبة في الخلود للنوم في الأوقات المناسبة، ويتغلب عليهم الشعور بالتوتر أو القلق، سواء كان ذلك بسبب الخوف من الظلام أو القلق من الواجب المنزلي أو التعرض لموقف ما في اليوم التالي.

ومع ذلك يمكنك مساعدة طفلك في التغلب على قلقه بالخطوات التالية وقليل من الصبر والانضباط:

الانوار المبتكرة

يقلق العديد من الأطفال من الظلام التام في غرفة نومهم، في حين يعرقل الضوء نومهم، ولكن يمكنك استخدام أضواء خفيفة أو مصابيح ليلية ملونة على شكل الشخصيات الكرتونية أو الابطال الذين يحبهم طفلك لإنارة الغرفة قليلا حتى لا يشعر طفلك بالخوف.

ترتيب الغرفة

في بعض الأحيان، يترك الأثاث ظلال مريبة تثير خوف طفلك، ويمكن التغلب على هذه المشكلة ببساطة من خلال إعادة ترتيب اثاث الغرفة بحيث لا يترك مجالًا للظلال والبقع التي تثير الخوف.

قصة ما قبل النوم

تلعب القصص الجيدة دورًا حيويًا في إعادة بناء إيجابية طفلك وخياله، من تحسين مفرداته إلى تشتيته عن مخاوفه، حيث يمكن لسرد القصص أن يكون بمثابة مكمل نشط لنمو طفلك العقلي.

الشاشات قبل النوم

تجنبي استخدام طفلك للأدوات الرقمية قبل النوم بساعة، حيث تبعث هذه الأجهزة الضوء الأزرق الذي يثبط إنتاج هرمون الميلاتونين وهو هرمون النوم، كما أنها تضر بنظر طفلك.

روتين النوم

أعدي روتين منتظم قبل النوم يتكون من تنظيف الأسنان والاستحمام وكوب من الحليب الدافئ، ومع مرور الوقت سيساعد هذا الروتين على استرخاء طفلك وخلوده للنوم بسهولة أكبر.

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