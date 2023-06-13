مع اقتراب موسم الحج لأداء المناسك، يكثر الحديث عن الأمراض التي يمكن أن يتعرض لها حجاج بيت الله الحرام والمشاكل الصحية المزعجة مثل الإسهال والنزلات المعوية التي تعترضهم أثناء أداء المناسك في أجواء حارة خلال فصل الصيف، وفيما يلي 5 نصائح للوقاية من الإسهال خلال فترة الحج: