مع اقتراب موسم الحج لأداء المناسك، يكثر الحديث عن الأمراض التي يمكن أن يتعرض لها حجاج بيت الله الحرام والمشاكل الصحية المزعجة مثل الإسهال والنزلات المعوية التي تعترضهم أثناء أداء المناسك في أجواء حارة خلال فصل الصيف، وفيما يلي 5 نصائح للوقاية من الإسهال خلال فترة الحج:
5 نصائح للوقاية من الإسهال خلال فترة الحج
- الإبتعاد عن تناول أي طعام أو مشروبات غير معلومة المصدر.
- غسل الخضروات التي تؤكل نية.
- لا تأكل الأطعمة المشكوك في صلاحيتها.
- غلي الحليب جيداً قبل شربه.
- شرب المياه النقية والأفضل شرب المياه النقية الصافية مثل نستلة.
- النظافة الشخصية مثل غسل اليدين.
- تغطية الطعام بعد الانتهاء منه لتجنب اقتراب الذباب له.
أفضل الأطعمة التي يمكنك تناولها أثناء الحج
البروتينات مثل الحليب والبيض والأسماك.
الدهون الصحية مثل الزيوت والقشطة.
العسل والتمر لأنهما من السكريات الطبيعية التي تمد بالطاقة.
الخضار والفاكهة مثل الخيار والبطيخ، البرتقال.
الإكثار من شرب الماء.
تقليل الأملاح في الطعام.
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