طبيب البوابة: كيف نميز بين فقدان الذاكرة والخرف . النسيان وقلة الانتباه وصعوبة القيام بمهام متعددة كلها علامات على الشيخوخة. مع مرور الوقت مع تقدمنا ​​في العمر، تتقدم أعضائنا أيضًا وتجد صعوبة في أداء المهمة بكفاءة كما كانت في البداية. كل هذا لا يمكن الخلط بينه وبين الخرف.

طبيب البوابة: كيف نميز بين فقدان الذاكرة والخرف

الخرف هو حالة عقلية مزمنة تؤثر بشكل أساسي على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا. إنه مصطلح شامل يستخدم لتحديد العديد من حالات الصحة العقلية مثل مرض الزهايمر، والخرف الوعائي، ومرض باركنسون وغيرها. فهي ليست علاجًا للخرف أو لتقليل الأعراض. علاوة على ذلك ، فإن الحالة تزداد سوءًا مع مرور الوقت.

يعتبر فقدان الذاكرة بسبب الشيخوخة، والخرف مشكلتين صحيتين متناقضتين. تتداخل أعراضهما بالتأكيد ، لكن الخرف حالة عقلية خطيرة ومزمنة. يميل كل شخص في سن الشيخوخة إلى نسيان الأشياء والأحداث ، وهذا لا يعني أنه يعاني من الخرف.

طبيب البوابة: كيف نميز بين فقدان الذاكرة والخرف

من السهل جدًا التمييز إذا كانت عادة النسيان ناتجة عن الشيخوخة أو علامة على الخرف المبكر. طبيب البوابة يقدم لك خمس طرق للتمييز بين فقدان الذاكرة والخرف:

نسيان الأشياء وعدم العثور عليها

الحياة المزدحمة بالأعمال والمهام قد تجعل أي شخص يشعر بالضياع والارتباك. قد تحتفظ بالمفاتيح أو رسالة مهمة في مكان ما في المساء وتفشل في العثور عليها في الصباح عندما تكون في عجلة من أمرك. نتيجة لذلك ، قد تضطر إلى المعاناة في الصباح في محاولة تذكر خطواتك. إنه أمر طبيعي ويحدث مع الجميع. الأمر غير طبيعي هو عندما لا تكون قادرًا على التذكر حتى بعد قضاء ساعات في البحث عنه. أو تبدأ في الشك بالآخرين بدون دليل ويصبح ذلك شيئًا يوميًا.

نسيان الطريق إلى المنزل

قد يكون من الصعب العثور على طريقك في مكان غير مألوف في حالة فقدان الذاكرة بسبب الشيخوخة. أما في حالة الخرف، ينسى المرضى الطريق إلى منازلهم. حتى لو ذهبوا إلى المنتزه القريب، فقد ينسون مكانهم وكيفية العودة إلى المنزل. في العديد من الحالات، قد يستمر الشخص المصاب بالخرف في المرور من نفس المكان ولا يزال لا يجد الطريق إلى المنزل.

طبيب البوابة: كيف نميز بين فقدان الذاكرة والخرف

ضياع مسار الوقت واليوم

من الشائع الخلط بين التاريخ واليوم، خاصة عندما تقضي معظم الوقت في منزلك. أعراض الخرف أشد من ذلك. قد يكون لدى الناس ارتباك حتى مع السنة ويجدون صعوبة في معرفة مقدار الوقت الذي مضى بين حدثين. كما أنه من الشائع أيضًا أن ينسى مرضى الخرف مواعيدهم مع الأطباء أو نسيان أسماء أحد الأفراد.

نسيان الكلمات وموضوع المناقشة

إن إنهاء محادثة مع مريض الخرف أمر صعب للغاية ويستغرق وقتًا طويلاً. في منتصف المحادثة، قد يجدون صعوبة في تذكر الكلمة التي يرغبون في استخدامها. حتى أنهم قد ينسون موضوع المناقشة. قد يستغرق هذا وقتًا لإنهاء المحادثة. يجد مرضى الخرف أيضًا صعوبة في كتابة أفكارهم على الورق.

صعوبة في الحساب

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية ، فإن إجراء حسابات بسيطة مثل عد النقود يبدو وكأنه مهمة صعبة. قد يقدمون في كثير من الأحيان المزيد من المال أو أقل من المال في متجر البقالة وحتى بعد شرح مفصل قد لا يتمكنون من تحديد خطأهم. كما يصبح حل الألغاز أو الحسابات البسيطة أمرًا صعبًا بالنسبة لهم ، وهو أمر غير شائع في حالة زوال الذاكرة.

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