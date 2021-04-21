كيف يؤثر تغير المناخ على فنجان قهوتك المعتاد؟

في حين أن معظم الناس لا يمكنهم الاستغناء عن قهوة الصباح ، يفضل الكثيرون تناول فنجان ساخن بعد يوم طويل متعب. ولكن ماذا لو قلنا لك أن تغير المناخ سيكون له تأثير غير مباشر على قهوتك المفضلة؟

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نعم ، لقد قرأت ذلك بشكل صحيح. وفقًا لدراسة جديدة قام بها فريق دولي من الباحثين الذين نظروا في التأثير الغريب لتغير المناخ على أكبر دولة منتجة للبن في إفريقيا ، فقد وجد أن إثيوبيا ستنتج قهوة أقل تخصصًا وأصنافًا أكثر طعمًا في المستقبل. .

نتائجهم المنشورة في مجلة Scientific Reports ذات صلة بملايين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في البلاد ، الذين يكسبون على القهوة المتخصصة أكثر من القهوة العادية ، بالإضافة إلى خبراء صناعة القهوة وعشاق القهوة في جميع أنحاء العالم.

وفقًا للدراسة التي اجريت في معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ: "تغير المناخ له تأثيرات متضاربة على إنتاج البن في إثيوبيا. المنطقة المناسبة للقهوة ذات الجودة المتوسطة قد تزداد تدريجيًا حتى عام 2090 ، وفقًا لمحاكاة الكمبيوتر لدينا" PIK).

"ومع ذلك ، فإن المزيد ليس بالضرورة أفضل. لأنه على الجانب الآخر ، فإن المنطقة المناسبة لأنواع القهوة المتخصصة عالية الجودة والتي تقدر قيمتها بالزهور والفواكه والتوابل ، من المرجح أن تتقلص إذا استمر تغير المناخ دون رادع. هذه مشكلة ليست فقط لمحبي القهوة ، ولكن من أجل خلق قيمة زراعية محلية ".

كيف يؤثر المناخ على القهوة؟

في ظل سيناريوهات مختلفة ، درس الباحثون كيف سيؤثر إجمالي 19 عاملاً مناخيًا على زراعة خمسة أنواع متميزة من القهوة في المستقبل ، بما في ذلك متوسط ​​درجة الحرارة ، ومستويات هطول الأمطار السنوية ، والموسمية. على سبيل المثال ، إذا أصبحت أكثر دفئًا ، فإن بن القهوة ينضج بشكل أسرع من نمو الحبة ، مما يؤدي بدوره إلى انخفاض جودة القهوة. من ناحية أخرى، تؤدي زيادة هطول الأمطار إلى تفضيل إنتاج القهوة بشكل عام ولكن ربما لا يكون بالضرورة مفيدًا لأنواع القهوة المتخصصة الفردية.

وهكذا ، في حين يتوقع الباحثون أن المنطقة المناسبة لأربعة من أصل خمسة أنواع من القهوة المتخصصة ستنخفض ، فإن بعضها سيتضرر أكثر من البعض الآخر. على سبيل المثال ، قد يفقد نوع Yirgacheffe الشهير ، وهو أحد أقدم أنواع القهوة وأكثرها طلبًا في العالم المزروع في جنوب غرب إثيوبيا ، في ظل السيناريو الأسوأ ، أكثر من 40 في المائة من مساحته المناسبة بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين .

ضربة للاقتصاد الإثيوبي

لن يؤثر هذا فقط على شاربي القهوة في جميع أنحاء العالم ، وخاصة أولئك الذين يطحنون حبوبهم بأنفسهم أو يفضلون الخلطات المتطورة - بل سيكون له أيضًا عواقب على اقتصاد إثيوبيا.

يقول المؤلف المشارك كريستوف جورنوت من PIK وجامعة كاسل بألمانيا: "إذا فقدت منطقة أو أكثر من مناطق القهوة حالة تخصصها بسبب تغير المناخ، فمن المحتمل أن يكون لذلك تداعيات خطيرة على المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في المنطقة".

وتابع: "إذا أُجبروا على التحول إلى زراعة أنواع قهوة تقليدية وأقل استساغة ومرة ​​، فإنهم جميعًا سيتنافسون بشكل مفاجئ مع أنظمة الإنتاج الصناعي في أماكن أخرى أكثر كفاءة. بالنسبة للبلد ، حيث تمثل صادرات البن ما يقرب من ثلث إجمالي الصادرات الزراعية ، قد يكون هذا قاتلاً ".

ومع ذلك ، قد تكون هناك طرق لوقف هذا الاتجاه. يقول كريستوف جورنوت: "نظرًا لأن أنواع القهوة المتميزة تتأثر بشدة بالعوامل المناخية والمكانية والمتعلقة بالتربة المحلية المختلفة ، فإن المطلوب هو تدابير التكيف المصممة لكل منطقة محددة".

"تؤكد دراستنا على أهمية التخطيط المحلي للتكيف والاستجابات. ونبين كيف أن لتغير المناخ آثار ملموسة للغاية على توافر وطعم أحد أكثر المشروبات المحبوبة في العالم ، والأهم من ذلك ، على الفرص الاقتصادية في المجتمعات المحلية في الجنوب العالمي."

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