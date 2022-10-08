كيف يحتفل المسلمون بالمولد النبوي الشريف؟ مناسبة المولد النبوي الشريف، يحتفل المسلمين في كل مكان حول العالم بتبادل الحلويات والهدايا المصنوعة في المنزل، ومع ذلك لكل شعب طقوسه وعاداته وتقاليده الخاصة.

كيف يحتفل المسلمون بالمولد النبوي الشريف؟

عروسة المولد

يحتفل المسلمون في جمهورية مصر العربية بأجواء احتفالية استثنائية تبدأ قبل يوم المولد النبوي بعدة أيام، حيث تتزين الشوارع احتفالاً بقدوم هذه المناسبة، وتنشط حلقات الذكر ومدح الرسول والانشاد، كما تتسابق محلات الحلويات على تقديم أفخم وأحدث الهدايا المصنوعة من الحلويات التقليدية، ومن أبرزها السمسمية والحمصية والفولية وعروسة المولد المصنوعة من السكر وغيرها.

من جهتها تحتفل السودان بإقامة حلقات الذكر والإنشاد وتقديم الطعام للمحتفلين ومن ابرزها الثريد وهو خبز رقيق يتم تحضيره من الدقيق وخبزه على صاج خاصة ويقدم مع السمن أو العسل بالإضافة الى حلاوة المولد التقليدية مثل السمسمية.

كيف يحتفل المسلمون بالمولد النبوي الشريف؟

الحلويات وحلقات الذكر

أما في بلاد الشام، فتشتهر سوريا بتوزيعات المولد النبوي الشهيرة ومنها الملبس الذي يتم لفه في أوراق السلوفان وتوزيعه على الأطفال والناس، بالإضافة الى أطباق المحلاية التي تتكون من السكر والمستكة وكريمة الخفق والفستق واللوز، ويشارك الأهالي في حلقات الذكر الصوفية والإنشاد النبوي ومدح الرسول والتسابيح.

كذلك الامر في لبنان، والأردن وفلسطين، بخلاف الاحتفالات الدينية والتواشيح يحتفل الناس بتبادل الهدايا والمعايدات وتناول حلوى المشبك والنمورة والكنافة واغلبها حلويات تقليدية تتكون من السميد الخشن والسكر وجوز الهند وماء الزهر.

تحتفل دول الخليج العربي بالمولد النبوي حسب التقاليد السائدة، حيث تقام المحاضرات الدينية ودروس السيرة للوقوف على أبرز المحطات في حياة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، بالإضافة الى توزيع الطعام على المحتاجين والحلويات على رواد المساجد الذين يحضرون للاستماع للدروس.

كيف يحتفل المسلمون بالمولد النبوي الشريف؟

الصدقات والذكر

في الجزائر فيتم تقديم الوجبات المالحة مثل الروستة والشخشوخة والتريدة والتي يطلق عليها في الدول العربية الأخرى اسم الثريد، وهو كنايةٌ عن الخبز المرقوق الذي يتمّ تشريبه بكمية من مرق اللحم أو الدجاج مع مزيج الخضراوات المشكلة، وهي من أشهر الأكلات الجزائرية وتعتبر مدينة مستغانم من أشهر المدن الجزائرية التي تحتفل بهذه المناسبة. أما في المغرب فيتناولون الكسكسي بأنواع مختلفة مثل الكسكسي باللحم والكسكسي بالفرخ، وفي تونس يقومون بعمل العصيدة وتوزيعها على الجيران.

كيف يحتفل المسلمون بالمولد النبوي الشريف؟

الزينة الكرنفالية والحلويات الشهية

الاحتفالات في الدول المسلمة في آسيا غالباً ما تتبع نفس النمط في ماليزيا وبنغلاديش والباكستان غالبًا ما يتم تنظيم المولد من خلال حلقات الذكر الصوفية ، ويتم الاحتفال بالمولد بطريقة كرنفالية ، وتقام مواكب كبيرة في الشوارع وتزين المنازل أو المساجد. توزع الصدقة والطعام ، وتروى القصص عن حياة محمد بتلاوة شعر من قبل الأطفال. كذلك في الهند يحتفل المسلمون عن طريق إقامة احتفالات في المساجد حيث تقام المحاضرات الدينية وتلاوات الآيات القرآنية.

كيف يحتفل المسلمون بالمولد النبوي الشريف؟

صلاة خاصة



في تركيا تقام البرامج الدينية في المساجد في جميع المحافظات في جميع أنحاء البلاد. ويؤدي المسلمون في هذه الليلة المقدسة الصلاة ويقرؤون القرآن الكريم في المساجد بالإضافة إلى الصلاة والاستماع إلى ترانيم تمدح الرسول.

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