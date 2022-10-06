يحتفل المسلمون بالمولد النبوي الشريف وهو احتفال ديني لإحياء الذكرى العطرة لميلاد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي نقل الناس من الظلمات إلى النور.

وينتظر الكثير هذا اليوم للاحتفال بهذه المناسبة العطيمة تعبيرًا عن سعادتهم، وحبهم لشفيعهم وحبيبهم لحضرة الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه، ويصادف المولد النبوي هذا العام يوم السبت الموافق الثامن من أكتوبر للعام 2022 ميلادي، الثاني عشر من شهر ربيع الأول للعام 1444 هجري.

وبمناسبة اقتراب المولد النبوي الشريف نقدم لكم في هذا المقال بعض من أشعار عن المولد النبوي الشريف 2022، للشاعر علي البيطار والشاعر أبو الهدى الصيادي، نتمنى أن تستمتعوا بها عند التغني بها:

أشعار عن المولد النبوي الشريف 2022

قصيدة الشاعر علي البيطار في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم

وُلدَ الحبيبُ فأشرقت شمسُ الهدى

هِبةُ السَّماءِ لنا وجـلَّ عطاءُ بدرٌ

أضاءَ الـمشرقين بنوره وتعطَّرت

لقدومه الأجواءُ ربّاهُ بارِئُه فكان لنا

هدًى بهرَ النُّجومَ جبينهُ الوضاءُ

هو أُسوةٌ في كلِّ ما قد قاله به يقتدي

وبفعله النُّجباءُ صلّوا عليه كما يصلّي

ربُّنا إن الصَّلاةَ على الحبيب دواءُ

قصيدة الشاعر علي البيطار "يا خير من بعث الإله لخلقه"

يا خير من بعث الإله لخلقه

من مرسلين بكل خير

جاؤوا قد كنت أميًا ولكن قلت

ما عن مثل قوله يعجز البلغاء

صغت الحياة لنا بأبهة حُلة

لم يرتديها قبلنا الأمراء ألبستنا ثوب

الحياء وعفة فلنا بها وبفضلها العلياء

أسرى به المولى ليعلى شأنه

وهناك صلى خلفه العظماء

فُتِحتْ له الأبوابُ حين عُروجهِ

وتزيَّنت بعـروجه الـجوزاءُ نــاداهُ

ربُّ النّاس ادْنُ حبيبَنا سَلْ تُعْطَ

أحمـدُ لا يُـرَدُّ دعاءُ هو سيِّدُ الأخلاقِ

دونَ منازعٍ لا ليس في حبِّ النبيِّ

مِراءُ خيرُ الصَّلاة على النبيِّ وآلهِ

فبها تهلُّ على الورى الآلاءُ سيظلُ

يعجزُ عن مديح محمَّدٍ نثرُ الكلامِ

وما أتى الشُّعراءُ أوليس يُذكَرُ

في الأذانِ محمَّدٌ هلْ فوقَ هذا يرتقي إطراءُ

قصيدة الشاعر أبو الهدى الصيادي "لك في مهمة التجلي البهاء"

لك في مهمة التجلي البهاء يا نبيًّا نوابه الأنبياء

أنت روح القلوب طيا ونشرا بك لاذ الأموات

والأحياء لمعت شمسك المنيرة في الكون فضاءت

بنورها الظلماء وتدلت آيات هديك للناس فسارت بهديها

الأتقياء كان قبل البروز كوكبك اللمماع يجلى وكل باد خفاء

أشرقت منه في زوايا خبايا الغيب تلك الفجاج والأنحاء

واستنارت عوالم الملاء الأعلى وضاء الدجنة السوداء

عنك قد شق في البطون رداء حشوة الخارقات ذاك

الرداء قمت في برجك المشعشع شمسا ظل ينحط عن علاها

العلاء بك طافت أرواحها انبياء الله غيبا فبايعوك وجاؤا عنك

نابوا وبشروا بك اصناف البرايا وصحت الأنباء جئت ختما

لهم فها أنت في النظم ختام وفي الكيان ابتداء أنت سلطانهم

وقد تعرض الجند ابتداء وتعقب الأمراء ما طووا حكمة من

السر إلا أنت معراجها وأنت البناء شمل الكل من لوائك

أمن وعليهم ما زال ذاك اللواء وتباهى بك الخليل رعاك الله

إبنا باهت به الآباء يا لفرع كسا الأصول فخارا أبديا لا

يعتريه انقضاء نال منه أبوه آدم عزا وقبولا وأمه حواء

وتدلى من حضرة الأفق للأرض هبوطا مضمونة الارتقاء

والعلامات قبل أن جاء جاءت بشؤن لاحت لها أضواء وتوالت

عجائب الغيب يروي طورها عنه ما طواه الغطاء راقبته القلوب

في الكون والأبصار من نوره عليها غشاء رب نور يغشى العيون

بستر إنما غاية الظهور الخفاء هذه يا أبا البتول معانيك التي انشق

عن سناها السناء حير القوم شأن قدسك في مهد التجلى فطاشت

الآراء راح عرافهم لتلك العلامات وتعلوه حيرة بحتاء صولة

من سرادق الغيب للناس تدلت برفعها الآلاء هي آلاء ربنا

والذي يقضيه ماض وفاعل ما يشاء حققت ذلك الهواتف والأحبار

والكاهنون والعرفاء وبمر الظهران راهبهم إذ قص هذا وللصباح

ضياء وانقضاض النجوم والنار إذ صاوت رمادا وحين غار الماء

رد أمن المجوس خوفاً نذير الغيب إذ جاء عكس ما هم شاؤا ورمى الغي

والضلال شهاب اج منه للجاحدين انمحاء ضاء والكائنات طمس

فعم النور واستبصرت به الأشياء وتبدت أشكالها بعد أن عنهم ببرج

الأبراز قام انجلاء ملأ الكون هيبة وجلالا شأن سلطانه وعم البهاء نسجت

عنه بالبشارات أمراط غبار تثيره الهيجاء كتبت للهدى سطورا ببيض سال

منها على الحواشي الدماء جردت ثم أودعت في كنوز الغيبم قدما وأهلها الخلصاء

ورآى الموبذان هذا مناما راع كسرى كما قضاه القضاء وسطيح لما أتاه ابن عمرو وبه

من أسقامه إعياء نص حكم التورية في الأمر والإنجيل م نصا ما شابه ايماء ذاكرا صاحب الهراوة

والحق مبين وما هناك مراء ومياها فاضت وغاضت وفي الأمرين م للعارفين سين

وراء ليت شعري هل يجحد الشمس إلا مقلة عن شعاعها عمياء كل شيء له انتهاء وطه فمعاليه

ما لهن انتهاء نقطة في معالم القدس دارت فاستديرت بنمطها العلياء برزت في العلى بطالع قدس ملئت من

أضوائه الخضراء فالإشارات أعربت عنه معنى والبشارات ما لها استقصاء ضجة في محاضر الملكوت

انشقم عن شمسها الوضاح العماء فبدت والاكوان ترقب منها سر غيب وما بذاك امتراء نشأة الطي

حين تبرز في النشر يرى ما بطيها النبهاء يشهد القوم بالبصائر من كنه طواها ما يشهد البصراء

تلك آيات ربنا وله الحكم م وأحكامه لها الإمضاء كيف لا تشهد العيون ضياء من حجاب تلوح فيه ذكاء

منه مس القلوب وارد خوف مد في الأرض ما طوته السماء هيبة عمت الوجود فكل فوقه من جلالها

سيماء طرفت مقلة العيان بضوء دون نبراس لمعه الأضواء دولة تعرب البراهين عنها بينات ما

نابها إخفاء راع كسرى سلطانها ولكسر سوف يأتيه قد تداعى البناء أيها المستميح بردة عتم عن

منار له الشموس حذاء رحت تستكشف الشؤن من الكهان والأمر شمسه بلجاء ما قرأت التورية

أو ما تدبرت من صوصا أشاعها شعياء وفصول الزبور أو ما تلاه من نصوص الأنجيل يوحناء

قول متى ما فيه لو ولا ليت وللحق طلعة وضاء أوشككت الشكوك منك بسهم الحق أبصرت

والحظوظ عطاء نشر الله ذكر أحمد بالآيات مقدما فلم يصبه انطواء وتدلى من برجه يتجلى

بتدل تحقيقه إعلاء قلبته الأقدار في الظهر والبطن بقوم هم قادة نجباء أنبياء وأولياء وأخيار

وشوس وسادة شرفاء لم يشنهم كالجاهلية في الحكم سفاح أو خلة شنعاء

دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم

اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شرَّ ما قضيت،فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يُعزُّ من عاديتَ، تبارَكتَ ربَّنا وتعاليت. اللَّهمَّ اكفني بِحلالِكَ عن حرامِكَ، وأغنِني بِفَضلِكَ عَن سواك. ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك.

أجمل عبارات التهنئة بمناسبة المولد النبوي 1444هـ

رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2022