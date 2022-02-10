برج الدلو برج عاطفى وخيالى وعقلاني فى نفس الوقت،عاشق لحالة الحب ويريد دائماً أن يحيى بها، ويحاول دائماً أن يتحكم بعقله في أي مشاعر تطرق إلى قلبه، فلا يترك نفسه إلى الطيار ولا يترك حاله يغرق بواسطة قلبه، دون أن يمد عقله له طوق النجاة.

كيف يقع برج الدلو في الحب؟

رغم أنه لا يظهر اهتمامه أمام أحد، ولكن يهتم بحبيبته اهتماما كبيراً وذلك من خلال تقديم الهدايا التي تحبيها أو يقوم بفعل أي شيء تحبيه، لا يحب رجل الدلو أن يطلع أحد على حياته الشخصية، ولكن عندما يقع في الحب يختلف كل ذلك. حيث يريد أن يعرف حبيبته على عائلته، ويأخذها معه في المناسبات العائلية وذلك لكي تشعر بالأمان.

صفات رجل برج الدلو في الحب

المرح

الفضول

الحساسية والاهتمام

الدعم

عدم الوضوح

الثقة

العناد

التحدث

الإخلاص

صفات المرأة برج الدلو في الحب

متناقضة في الحب

لا تستطيع أن تعرف ما تفكر به.

إذا وقعت في الحب تكون مخلصة ووفية بدرجة كبيرة لشريكها.

تقدر الرجل الذي يحترم حياتها الخاصة والمغامرات والتحديات التي تواجهها

تميل إلى أن تكون متمردة في العلاقات الشخصية

أبراج يصعب عليها الحب