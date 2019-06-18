كيف يمارس الرضيع التمرينات الرياضية؟

تحذر كل أم من أي حركة خاطئة ترتكبها عند تحريكها لمولودها؛ خوفاً من إصابة أي جزء من جسده بضرر لا تعلمه؛ لكن مدرب اللياقة البدنية “مصطفى أكشن” ينصح الأمهات بألا يخفن من تدليك أو تحركك جسد مولودك، فهو الآخر يحتاج إلى الرياضة، ولكن ربما تكون هذه الحركات أو التدليك خاصة بعض الشيء؛ حتى لا تؤذيه، خاصة أن أبحاثاً علمية كثيرة تؤكّد أن كثافة عظام الأطفال الذين يمارسون الرياضة ما بين 4-5 مرات أسبوعيًا أكبر من كثافة عظام الأطفال الذين لا يتمرنون رياضيًا، كما أنّ كتلة العضلات تكون أكبر وأقوى، ونشاط القلب والرئة أفضل، عند اتباع نشاط جسماني متتالٍ ووتيري.



بما أن المولود في مراحله الأولى كما تقول د.سمر حمدون أخصائية العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية أقل نمواً، وبالتالي اقل احتياجاً للطاقة، فشهيته للطعام تكون سلبية لكن هذا الأمر طبيعي ومع قيام الأم بعمل بعض التمرينات له تساعده على منح عضلاته النمو، بالإضافة إلى فتح شهية المولود للطعام، وذلك لكثرة الحركة الرياضية قبل أن يتحرك بمفرده .

حسب الأعمار

يقدم مدرب اللياقة البدنية “مصطفى أكشن” تمرينات للمولود من عمر شهرين إلى ستة أشهر على كل أم أن تتعلمها، وتنفذها على الأقل ثلاث مرات يومياً.

من الشهر الثاني حتى الخامس

* ضعي الطفل مستلقيًا على ظهره، وضعي إبهامك في كفه وشدي ذراعيه بالأصابع الأخرى، وافعلي نفس الشيء بالذراع الأخرى. ارفعي إحدى الذراعين فوق رأس الطفل ببطء ثم أرجعيها، وارفعي الأخرى ثم أنزليها.

*اقلبيه على بطنه وارفعي ذراعيه، وذلك لمد عضلات بطنه. بعد عدة مرات من هذا التمرين، ارفعي الجزء العلوي من جسمه عن الأرض. هذا التمرين يقوّي عضلات الظهر، ويساعده على حمل رأسه بشكل أفضل.

*ضعيه على ظهره وامسكي قدميه واضغطي عليهما بيديك. اثني الركبتين واضغطي للأسفل برفق باتجاه البطن، وكوني أكثر حذرًا إذا كان طفلك أصغر عمرًا.

*بينما يكون المولود ممددًا على ظهره، أمسكي جهة واحدة من كتفه وحركيها برفق للأسفل. أمسكي الذراع الأخرى واثني الكوع عدة مرات ثم لفيها حول الكتف صانعة دوائر كبيرة، وراقبي مدى شعور الطفل بهذا التمرين.

*مدديه على ظهره وامسكي ذراعيه بيديك وادعمي الجزء الأمامي من الكتف في نفس الوقت، واجعلي ذراعيه يتقاطعان بحيث يشكلان حرف X. كرري هذا التمرين عدة مرات بتناسق.

*اقلبيه على بطنه، مدّي أصابعه وامسكي بطنه وصدره برفق. ارفعيه برفق ببطء. إذا كان عمر الطفل أكبر، يمكنك أن تدعمي المنطقة الأمامية من الكتف بذراعيك جاعلة الطفل يتحرك كالعصفور.

*ضعيه على بطنه، وامسكي قدميه وركبتيه بيديك ودحرجيه من الجهة اليمنى من بطنه إلى الجهة الأخرى. إذا أردت دحرجته من البطن إلى الظهر، فارفعي رجله وقدمه.

تمرينات المولود من عمر 7 أشهر إلى 12 شهرًا

*مدديه على ظهره وامسكي كاحليه بيديك وضعيه في حضنك. ارفعي كاحليه للأعلى؛ حتى يرتفع جسمه بأكمله، ثم أرجعيه ببطء بالاتجاه المعاكس. (ابدئي من المنطقة السفلى ثم لمنطقة ظهره)، ثم دحرجيه لوضعه على بطنه.

*اركعي للأسفل واجعلي طفلك بوضع القرفصاء، امسكي منطقة حوضه أو فخذيه العلويين وارفعيهما ببطء؛ حتى يرتفع جسمه بحيث تبقى يداه ورجلاه على الأرض للدعم.

تمرينات المولود بعد سن الـ12 شهرًا

في هذه المرحلة سيزول خوفك، من ثني يدي ورجلي طفلك، كل شيء يبدو أسهل مدرب اللياقة البدنية "مصطفى أكشن"، يدربك على تمارين طفلك بعد الـ 12 شهراً

*اركعي للأسفل وضعي طفلك واقفًا في حضنك موجهًا لك، ثم امسكي كتفيه لتدعميه جيدًا، وساعديه بالتسلق عليك؛ حتى يصل مستوى الأكتاف، ثم ارجعي قليلًا إلى الخلف؛ حتى تسهلي عملية تسلقه.

*ألقيه على ظهره، امسكي يديه مباشرة بيديك، أو استعملي عصا ممسكة بها من الطرف والطرف الآخر يمسكه. ارفعي العصا عموديًا؛ حتى يستطيع الطفل شدها ومن ثم يقف. هذا التمرين يقوي ذراع الطفل وعضلات كتفيه.

*ضعيه على بطنه، وامسكي وادعمي منطقة البطن عنده ثم مدي أصابعك. ارفعي جسمه ومرجحيه يمينًا ويسارًا.

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