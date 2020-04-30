كيف يمكنك استخدام معجون الأسنان لجعل أنفك أصغر؟

يعد شكل الأنف من أكثر الأمور التي تؤرق النساء، وخاصة إذا كانت كبيرة حيث يعتقدن أنها تفسد جمالهن، وينتشر بشكل كبير مجموعة من الوصفات والطرق التي تجعل شكل الأنف أصغر ومن ضمنها معجون الأسنان، التي أثبتت فاعليتها.

بداية، يساهم معجون الأسنان في جعل الأنف أصغر، ويطبق بعض الأشخاص خليطًا من معجون الأسنان ومسحوق الزنجبيل مع كمية صغيرة من خل التفاح لتصغير الأنف وقد أثبتت هذه الخطوة نجاحًا لدى البعض، ولإعداد تلك الوصفة، يجب اتباع الآتي:

- أمزجي ملعقة صغيرة من معجون الأسنان مع ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل وملعقة كبيرة من خل التفاح في وعاء.

- باستخدام فرشاة وجه، ضعي هذا المزيج على أنفك بالتساوي.

- اتركي الخليط على أنفك لمدة 30 دقيقة.

- إغسلي أنفك بالماء البارد، يمكنك أيضًا غمس قطعة قطنية في خل التفاح واستخدامها لمسح أنفك.

- يجب تطبيق الوصفة كل يوم دون انقطاع حتى تحصل ينعلى النتائج المرجوة، وإذا تم ذلك بانتظام، ستلاحظين الفرق في غضون 10 أيام فقط.

كما يقوم البعض بتحديد الأنف بالكنتور، وهي أحد أبسط الطرق وأكثرها أمانًا لتصغير حجم أنفك، ويمكن القيام بذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات البسيطة، وهي رسم خطين رقيقين على جانبي الأنف وخطين صغيرين على طرف الأنف باستخدام الكنتور، ثم يتم استخدم اللون الفاتح بينهما وعقب ذلك يتم مزجها لجعلها أكثر طبيعية، ثم يتم وضع الهيلايتر على طرف الأنف لإظهارها.

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