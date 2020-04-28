5 أطعمة لتقوية الشعر في رمضان

هل ترغبين بالحصول على شعرٍ جميلٍ وصحيّ؟ ولكن هذا الأمر لن يتحقق دون الاهتمام بالشعر وتقديم العناية الجيدة له، وفي شهر رمضان وبسبب فترة الصيام الطويلة يفتقر الجسم إلى السوائل والعديد من الفيتامينات والمعادن، والتي تؤثر سلباً على صحة الشعر، ومن هذا المنطلق يقدم لكم موقع البوابة مجموعة أطعمة ضرورية تقوي شعرك في رمضان:

1- الماء

تساعد في الحفاظ على لمعان الشعر ورطوبته، لذا احرصي على شرب حوالي 2 لتر من الماء، وتجنبي الأطعمة الحارة.

2- السلمون

السلمون وغيره من الأسماك الدهنية كالسردين والتونة والماكريل غنية بالأوميغا 3، وبالتالي فهي تساعد في الحفاظ على شعر صحي وتغذي جذور الشعر.

3- الألبان

تناولي الألبان والأجبان منزوعة الدسم أو قليلة الدسم على وجبة السحور، فهي تحتوي على الفيتامينات والمعادن التي تساعد في الحفاظ على شعر صحي ومحمي من التساقط.

4- العصائر

اشربي العصير الطازج المحضر منزلياً مثل قمر الدين والعرقسوس، وابتعدي عن تناول العصير المصنع الذي يحتوي على السكر.

5- الخضروات

تشمل الخضار على تشكيلة واسعة من الفيتامينات والمعادن والألياف التي تساعد فروة الرأس على إفراز الدهون الطبيعية، والتي تحمي الشعر وتعالج جفافه.

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