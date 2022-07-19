كيف يمكن أن تؤثر المشاعر على الذاكرة؟ 

يمكنك تجربة العديد من المشاعر المختلفة، وبالتأكيد، بعض هذه المشاعر تكون أكثر متعة من غيرها، ومع ذلك، لا يوجد شيء اسمه مشاعر جيدة أو سيئة، فكل عاطفة لها دورها في الحياة.

والمشاعر بمثابة ردود فعل ذاتية للأحداث الموضوعية، فعلى سبيل المثال، يمكن لشخصين مشاهدة نفس مباراة كرة القدم ولكن قد يكون لديهما ردود مختلفة تمامًا على النتيجة، فقد يشعر شخص بالنشوة والفرح، في حين أن الآخر قد يكون محطم وحزين.

وفي الواقع، تلعب المشاعر أيضًا دورًا مهمًا في عمليات الذاكرة، وبالنسبة للمبتدئين، يمكن أن تؤثر الطريقة التي يتم التفاعل بها مع حدث أو موقف معين ليس فقط على مدى جودة الذاكرة، ولكن أيضًا على مدى تذكر هذا الحدث لاحقًا.

وقد تؤثر حالات الصحة العقلية التي تنطوي على ضائقة عاطفية أو تغييرات شديدة في ردود أفعالك العاطفية النموذجية، بما في ذلك اضطراب القلق والاكتئاب العام، على ذاكرتك أيضًا.

كيف تؤثر المشاعر على الذاكرة؟

يمكن للمشاعر القوية إما أن تعزز أو تثبط ذاكرتك، اعتمادًا على الموقف والعواطف التي تثيرها، حيث تؤثر المشاعر على التفاصيل التي تخزنها في الذاكرة، وتشير الإثارة العاطفية إلى المشاعر التي توقظك وتجعلك أكثر تفاعلًا مع بيئتك، مثل الغضب والإثارة والخوف، ومثل هذه المشاعر يمكن أن تسرع نبضك وتشحذ تركيزك.

وتقدم المشاعر إشارات تساعدك على تجنب التهديدات المستقبلية بنجاح، حيث يمكن أن تحفزك ذكرى حبيبتك الأولى على العثور على شريك رومانسي حتى تتمكن من تجربة هذه السعادة مرة أخرى، وهذا الهدف، بالمناسبة، يزيد من احتمالات إنجاب الأطفال وتمرير جيناتك.

في المقابل، من المحتمل ألا يكون أول استخدام لك لفرشاة أسنان مؤثرًا، فعلى الرغم من أن تنظيف أسنانك بالفرشاة يلعب دورًا مهمًا في صحتك، لكن تفاصيل كيف شعرت بشعيرات الفرشاة وما كان طعم معجون الأسنان لا يهم كثيرًا في المخطط الكبير للأشياء.

بالإضافة إلى ذلك، إنه عمل تكرره كل يوم، مرتين على الأقل، لذلك، من غير المرجح أن ينفق عقلك الموارد لتحويل هذا الحدث إلى ذاكرة أساسية.

من وجهة نظر عصبية، يسهل تذكر الأحداث العاطفية لأنها تنشط اللوزة والحصين في نفس الوقت تقريبًا، حيث تساعد اللوزة التي تركز على العاطفة الحصين على تخزين الذكريات بشكل أكثر فعالية، مما يؤدي إلى ذكريات أقوى.

ويمكن لبعض المشاعر مثل الإحراج أو الغضب أن تزيد من مستويات هرمون التوتر الكورتيزول، حيث يؤدي الكورتيزول إلى عمليتين مختلفتين في المناطق المرتبطة بالذاكرة في دماغك.

العملية الأولى، التي تستمر لمدة نصف ساعة تقريبًا بعد حدوث الضغط، تشجع الخلايا العصبية في اللوزة والحصين على أن تكون أكثر استجابة، وهذا يخفض عتبة تشفير المحفزات أو استرجاعها من الذاكرة، مما يسهل تكوين الذكريات المتعلقة بالمنبهات والوصول إليها.

العملية الثانية الأبطأ، تريح عقلك بعد فترة فرط النشاط، فبعد حوالي ساعة من الضغط، تصبح الخلايا العصبية في اللوزة والحصين أقل استجابة من المعتاد، ويصبح من الصعب صنع أو تذكر الذكريات باستخدام هذه الخلايا العصبية المستريحة.

وتشير الأبحاث إلى أن الذكريات العاطفية يمكن أن تعزز استجابتك للمحفزات، مثل الصور أو الموسيقى، لنفترض أن فنانك المفضل لديه أغنية حزينة، فإذا كنت تستمع إلى هذه الأغنية بينما كان حبيبك السابق قد تخلى عنك، فمن المحتمل أن يجعلك الاستماع إلى هذه الأغنية تشعر بالوحدة والكآبة أكثر.

هذا صحيح حتى لو لم تكن الأغنية التي كنت تستمع إليها أثناء الانفصال حزينة للغاية، فإن ذكرى الانفصال يمكن أن تغير رد فعلك وتجعلها أغنية حزينة، باختصار، يمكن أن تؤثر مشاعرك السابقة حول محفز معين بشكل كبير على مشاعرك الحالية حول هذا التحفيز.

وعندما تكون صغيرًا، تميل ذاكرتك إلى التحيز السلبي، بعبارة أخرى، من المرجح أن تتذكر الأحداث السلبية، مثل الأخطاء أو الحجج أو الخسائر، وقد يسلط عقلك الضوء أيضًا على المشاعر المؤلمة، مثل الخيانة أو الغيرة.

وعندما تبدأ للتو في غمار الحياة، تكمن الكثير من الأشياء المجهولة في الأفق، وقد يمثل بعضها تهديدات محتملة، لذا، فإن الاحتفاظ بالمعلومات التي يمكنك استخدامها لحلها قد تؤتي ثمارها في المشكلات المستقبلية.

ومع تقدمك في العمر، قد تتحول احتياجاتك التنموية من استكشاف العالم إلى ترك إرث وراءك، وقد تتجه ذاكرتك بعد ذلك نحو المزيد من التحيز الإيجابي، حيث يصبح استدعاء ومشاركة نجاحاتك وشغفك مع الجيل القادم أكثر تكيفًا من تتبع التهديدات المحتملة.

كيفية التعامل مع المشاعر المؤثرة على الذاكرة

عندما تشوه المشاعر الشديدة ذاكرتك وتجعل من الصعب تذكر المعلومات المهمة، فإن اتخاذ خطوات لتنظيم مشاعرك يمكن أن يساعد في تقليل الضرر.

وتشمل الاستراتيجيات المفيدة ما يلي:

خفض مستويات التوتر لديك

ممارسة اليقظة، والتي يمكن أن تساعدك على تجربة المشاعر بشكل كامل في الوقت الحالي

إعادة التقييم المعرفي، أو فحص الأفكار من أجل الحصول على منظور جديد بشأنها

تجنب الاجترار، أو الوقوع في حلقات من الذكريات المؤلمة

وفي الواقع، يمكنك تسخير مشاعرك لتعزيز ذاكرتك، حيث طلبت إحدى الدراسات الصغيرة لعام 2021 من كبار السن أن يمروا بتمارين لتذكر الذكريات التي جعلتهم يشعرون بالامتنان أو التسامح أو التسلية عن عمد، وتمكن البالغون الذين أكملوا التمارين من تذكر عدد أكبر من الذكريات الإيجابية المحددة من حياتهم أكثر من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

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