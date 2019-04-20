كيف يمكن استعادة حب زوجك من جديد؟

خلال سنوات الزواج، تستغرقين في التعديلات من أجل الوصول إلى علاقة مستقرّة، ولكن بعد فترة تشعرين بأنكِ بحاجة إلى إعادة إحياء الحب بتفاصيله الأولى، الشغف، الاندفاع، والحميمية.

الأمر ليس مستحيلاً، فعبر بعض التفاصيل الدقيقة يمكنك استعادة البدايات، والوقوع في حب زوجك مجدّداً، وإليكِ الطرق:



1- استعيدي عادات بداية الزواج:

الروتين اليومي يؤثر كثيراً على حياتك الزوجية، خاصة بعد مرور سنوات، ونخصّ بالذكر الروتين المسائي، فبعد سنوات من الزواج، قد يختلف الروتين المسائي للزوجين، بحيث يذهبان للفراش في أوقات مختلفة، قد يبدو الأمر كأن كلاً منكما ينام وحيداً، على الرغم من النوم على نفس الفراش.

والحل هو العودة إلى عادات بداية الزواج، التي كانت تقتضي دخولكما الفراش في نفس الوقت، واعتماد أوقات مشتركة للنوم. هذه العادة تساعدكما على إجراء محادثات ممتعة وحميمة قبل النوم، كما تزيد الترابط بينكما، علاوة على إتاحة الفرصة لانتظام العلاقة الحميمة.