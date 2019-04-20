كيف يمكن استعادة حب زوجك من جديد؟

1- استعيدي عادات بداية الزواج:
الروتين اليومي يؤثر كثيراً على حياتك الزوجية، خاصة بعد مرور سنوات، ونخصّ بالذكر الروتين المسائي، فبعد سنوات من الزواج، قد يختلف الروتين المسائي للزوجين، بحيث يذهبان للفراش في أوقات مختلفة، قد يبدو الأمر كأن كلاً منكما ينام وحيداً، على الرغم من النوم على نفس الفراش.
والحل هو العودة إلى عادات بداية الزواج، التي كانت تقتضي دخولكما الفراش في نفس الوقت، واعتماد أوقات مشتركة للنوم. هذه العادة تساعدكما على إجراء محادثات ممتعة وحميمة قبل النوم، كما تزيد الترابط بينكما، علاوة على إتاحة الفرصة لانتظام العلاقة الحميمة.
2- العودة إلى المواعدة:
في بداية العلاقة يحرص الزوجان على المواعدات الرومانسية، ولكن بعد الزواج، وخاصة بعد الإنجاب، تقل هذه المواعدات إلى أن تصبح شبه معدومة.
عليكِ العودة مرة أخرى إلى مواعدة زوجك، بالضبط كما لو أنكما في أول تعارفكما، هذا يعيد إليكما مشاعر الشغف، ودفء البدايات، ويساعدكما على استعادة الرومانسية في حياتكما، بالإضافة إلى أن المواعدات بين الزوجين بمثابة سلاح ضد الملل، وهذا يحسّن العلاقة الزوجية، ويساعد على ازدهارها.
3- عادة مشتركة في بداية اليوم:
هذه طريقة جيدة لاستعادة مشاعر الشغف والمشاركة، وهي تأسيس عادة يومية صباحية مشتركة مع زوجك، مثل أن تقوما من الفراش معاً، ثمّ تقرآ جزءاً من كتاب، أو تحتسيا القهوة، هذا التغيير البسيط له نتائج مذهلة على العلاقة الزوجية.
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