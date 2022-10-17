كيف يمكن لحوض الأسماك في فنغ شوي تحسين طاقة منزلك فنغ شوي هي ممارسة قديمة نشأت في الصين. تترجم كلمتا فنغ شوي حرفيًا إلى "ريح" و "ماء" في اللغة الصينية. تعمل هذه الممارسة مع الطاقة بالإضافة إلى الرموز لتعديل qi (أو طاقة قوة الحياة) في منزلك حتى تتمكن من العيش في انسجام أكبر مع بيئتك. بسبب هذا الارتباط بالطبيعة ، من المنطقي أن تكون الأسماك هي أحد الرموز المهمة في فنغ شوي. لطالما كانت الأسماك رمزًا للوفرة في شرق آسيا. الأسماك والأرز من المواد الغذائية الأساسية لهذه الثقافات ومكون هام لاقتصاداتها.

كيف يمكن لحوض الأسماك في فنغ شوي تحسين طاقة منزلك

ترميز الأسماك

يشبه الكارب الصيني إلى حد كبير السلمون بمعنى أن هذه الأنواع من الأسماك معروفة بمثابرتها أثناء السباحة ضد التيار. على الرغم من صعوبة السباحة ضد التيار ، إلا أن هناك قوة تنشأ من خلال ذلك. الكارب هو تذكير بأننا قادرون على تجاوز الصعوبات والحصول على مكافآت كبيرة. في آسيا ، هناك قصة شبوط سبح حتى النهر الأصفر وقفز عبر بوابة التنين ليتحول إلى تنين قوي.

في فنغ شوي ، نلاحظ أيضًا أن الأسماك يمكنها المناورة البحرية ، دون أي عقبات. تقوم الأسماك التي تسبح في الماء (مثل حوض السمك) بتحريك qi باستمرار ، مما يخلق المزيد من التدفق في حياتك.

كيف يمكن لحوض الأسماك في فنغ شوي تحسين طاقة منزلك

عنصر الماء

يكمن جمال العمل مع حوض أسماك فنغ شوي في أنه يتضمن أيضًا سمات عنصر الماء في تعديل فنغ شوي. مثل الأسماك ، يرتبط عنصر الماء أيضًا بتدفق الطاقة والثروة والفرص المتاحة لك. وجود حوض مائي يجلب عنصر الماء بطريقة تبقى طازجة ومتحركة ، مع تضمين الحياة الطبيعية (الأسماك).

كيف يمكن لحوض الأسماك في فنغ شوي تحسين طاقة منزلك

أفضل مواقع لحوض السمك "الأكواريوم" حسب فنغ شوي

يمكنك قضاء بعض الوقت في التفكير في خريطة فنغ شوي باغوا ووضعها على منزلك. بمجرد تحديد منطقة واحدة للعمل بها ، يمكنك وضع حوض السمك هناك لتعزيز الطاقة. بعض الاقتراحات لمناطق فنغ شوي باغوا للنظر فيها:

منطقة الثروة (شون) إذا كنت تريد العمل بثروة ورخاء .

يمكن تنشيط المنطقة المهنية (Kan) باستخدام حوض أسماك فنغ شوي لخلق المزيد من الطاقة والنشاط في حياتك المهنية .

ستكون منطقة العائلة (Zhen) مفيدة في إنشاء حركة مع بدء أشياء جديدة والحصول على مزيد من السلاسة في وئام عائلتك .

يمكن أيضًا وضع حوض السمك في غرف ذات وظائف معينة ، مثل :

مناطق الدخول للترحيب بمزيد من الثروة وتشى في منزلك

مناطق المكاتب للدعوة في الوفرة والازدهار

تجنب وضع حوض السمك لغرض فنغ شوي في غرفة النوم .

كيف يمكن لحوض الأسماك في فنغ شوي تحسين طاقة منزلك

أنواع الأسماك

بالنسبة لحوض أسماك فنغ شوي الداخلي ، نوصي عادةً بالسمك الذهبي "غولدفيش" ، وهو نوع من الكارب. هم ميمون بشكل خاص بسبب لونهم الذهبي ، مما يدعو إلى الثروة والحظ السعيد. ولكن بشكل عام ، إذا كنت تنجذب إلى نوع آخر من الأسماك ، فيمكن أن تكون جيدة أيضًا في فنغ شوي. تأكد من إجراء البحث للعثور على سمكة يمكنك العناية بها بشكل مناسب.

كيف يمكن لحوض الأسماك في فنغ شوي تحسين طاقة منزلك

كم عدد الأسماك؟

أهم شيء هو أن يكون لديك خزان بحجم مناسب لكمية الأسماك ، والمساحة المتوفرة لديك ، والوقت المتاح لك للصيانة. ليس من الجيد أن يكون لديك سمكة مريضة في حوض متسخ يشغل مساحة كبيرة.

يمكن أن تمثل السمكتان الين واليانغ. زوجان من الأسماك هو أحد الرموز البوذية الثمانية. ثلاثة تمثل البدايات الجديدة والوئام العائلي. خمسة يدعو إلى التوازن ، لأنه إشارة إلى نظام العناصر الخمسة. تسعة ، أو مضاعفات تسعة (إذا كان لديك خزان ضخم) ، هو رقم الاكتمال وهو الرقم الأكثر حظًا في فنغ شوي.

كيف يمكن لحوض الأسماك في فنغ شوي تحسين طاقة منزلك

وازن بين العناصر الخمسة

إذا كنت ترغب في تعزيز فنغ شوي في مساحتك أكثر ، يمكنك العمل مع حوض السمك الخاص بك لتحقيق التوازن بين العناصر الخمسة. فمثلا:

عنصر الأرض مع الحصى والصخور

يمكن إحضار العنصر المعدني بزخارف معدنية

عنصر الماء هو الماء العذب النظيف في الحوض

عنصر خشبي به نباتات مائية (النباتات المزيفة على ما يرام أيضًا)

يمكن العثور على عنصر النار في الألوان النارية للسمكة الذهبية ، وأي إضاءة ، وكذلك في طاقة الأسماك

يعد حوض السمك طريقة ممتازة لجذب طاقة الأسماك إلى المساحة الداخلية للمنزل حيث لا يمتلك الجميع القدرة على الحصول على بركة خارجية. يمكن أن يجلب حوض السمك الذي يتم الاحتفاظ به جيدًا صفات كل من الأسماك وعنصر الماء لجذب الوفرة والحظ والتدفق السلس لـ qi. تأكد من فهم مقدار الصيانة التي سيتطلبها حوض السمك الخاص بك. إذا لم تكن متأكدًا من قدرتك على الاعتناء بأحواض الأسماك (فهي تتطلب الكثير من الصيانة) ، يمكنك أيضًا العمل مع زخارف الأسماك بنفس النية في عملك الفني في جميع أنحاء المنزل.

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