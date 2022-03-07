كيف يمكن للبصل أن يفيد بشرتك؟

عندما تفكر في مكونات العناية بالبشرة، قد لا يكون البصل وعصير البصل أول ما يتبادر إلى الذهن، والسبب هو أن معظم الناس لا يريدون رائحة وجوههم وأجسادهم مثل البصل.

لكن الخضار هي في الواقع مصدر غني بشكل مدهش للأحماض والمركبات الصديقة للجلد، لذلك قد يساعد البصل سيئ السمعة في تنعيم بشرتك إذا قمت بتطبيقه بشكل صحيح.

وإذا كنت تتطلع إلى تحديث روتين العناية بالبشرة بمكونات طبيعية أكثر، فقد يكون من المفيد النظر في ما يقدمه البصل، لذا دعونا نراجع ما نعرفه وما لا نعرفه عن استخدام البصل لبشرتك.

فوائد البصل للبشرة

البصل عضو في عائلة نبات الأليوم، حيث تشمل هذه العائلة النباتية أيضًا الثوم والكراث والثوم المعمر، ولقد تم استخدام البصل من قبل العديد من الثقافات كمكون أساسي للطهي، وقد يكون هذا جزئيًا لأن البصل يبدو أنه يقاوم الميكروبات والطفيليات في جهازك الهضمي، وفقًا لبحث في عام 2018.

وفي الواقع، تشير دراسة أجريت عام 2019 إلى أن البصل غني أيضًا بمضادات الأكسدة، خاصة في طبقاته الخارجية، حيث يأكل الكثير من الناس البصل لخصائصه البريبايوتية، والتي يمكن أن تسهل الهضم وتعزز الميكروبيوم الصحي في القولون، كما يحتوي البصل على مكون كبريت بالإضافة إلى عناصر غذائية مثل السيلينيوم وفيتامين سي، وفقًا لمراجعة بحثية عام 2015.

وفي الحقيقة، تقدم كل هذه الخصائص حجة قوية لإدراج البصل في نظامك الغذائي، وهذه الخصائص نفسها هي التي تجعل البصل جذابًا لبعض الأشخاص الذين يستخدمونه كمكون للعناية بالبشرة.

وعلى الرغم من كل هذه الخصائص المفيدة، إليك تحذير رئيسي يستحق النظر: على الرغم من أن العديد من الدراسات قد نظرت في كيفية تأثير البصل على عملية الهضم، إلا أنه لا يوجد الكثير من الأبحاث التي تظهر أن البصل عنصر مفيد لبشرتك، وذلك لأنه:

قد يقلل من الالتهاب والتندب

يحتوي البصل على كميات عالية من مضادات الأكسدة، وهذه مركبات تساعد في مكافحة الالتهاب من خلال الدفاع ضد الجذور الحرة، والجذور الحرة هي مركبات تدور في الجسم ويمكن أن تسبب تلف الخلايا، مما يؤدي إلى التجاعيد وغيرها من العلامات المبكرة للشيخوخة، ومضادات الأكسدة تحيد الجذور الحرة حتى لا تلحق الضرر.

وأحد أشهر مضادات الأكسدة في مستخلص البصل هو الكيرسيتين، حيث يساعد هذا المركب في محاربة الالتهاب والحث على الشفاء، كما تجعل هذه الخاصية مستخلص البصل شائعًا في المستحضرات الموضعية المستخدمة لعلاج الندوب، حيث دعمت دراسة أجريت عام 2017 على الفئران النظرية القائلة بأن الكيرسيتين قد يساعد جسمك على كسر الجلد السليم لأنه يشفي من الإصابة.

قد يقتل البصل البكتيريا على سطح بشرتك

ثبت أن مستخلصات البصل تعطل معظم أشكال البكتيريا، وفقًا لمراجعة بحثية أجريت عام 2016، ويمكن أن تساعد هذه الخاصية بشرتك لأن البكتيريا يمكن أن تزيد من الالتهاب على سطح بشرتك، والخصائص المضادة للبكتيريا مفيدة أيضًا عندما تتعامل مع حب الشباب النشط.

قد يساعدك البصل في علاج حب الشباب

بالإضافة إلى الخصائص المذكورة أعلاه، يحتوي البصل أيضًا على حمض الكبريتيك الطبيعي، حيث يمكن استخدام الكبريت المخفف لعلاج بعض أنواع حب الشباب، وفي الواقع لا توجد دراسات محددة تستكشف ما إذا كان يمكن استخدام حمض البصل لعلاج الاختراق النشط، ومع ذلك، يقسم عدد كافٍ من الناس أن بعض الشركات تستخدم عصير البصل في بعض منتجات حب الشباب التي لا تستلزم وصفة طبية.

يحتوي البصل أيضًا على فيتامين سي. ومن المعروف أن فيتامين سي يزيد من سرعة دوران الخلايا، مما قد يساعد في تقليل الاختراقات وتقليل الاحمرار وإشراق بشرتك، مرة أخرى، على الرغم من ذلك، لا توجد دراسات حالية تقيم كيف يمكن أن يساهم فيتامين سي في البصل على وجه التحديد في مكافحة حب الشباب.

بعض الأفكار لتجربة البصل للبشرة

البصل لعلاج عيوب حب الشباب

يدعي بعض الناس أن البصل مفيد لعلاج الشوائب الناجمة عن حب الشباب وندبات حب الشباب، حيث يمكنك إجراء علاج في المنزل لحب الشباب بسرعة وسهولة لمعرفة ما إذا كان يناسبك، والطريقة هي من خلال أخذ قطعة صغيرة من البصل وبشرها برفق، وباستخدام أصابع نظيفة، ضعي البصل المبشور على منطقة الشوائب.

مستخلص البصل لعلاج الندوب

قد ترغب أيضًا في تجربة مستخلص البصل لعلاج الندوب، حيث يمكن أن يؤدي الجمع بين مستخلص البصل وهلام الصبار إلى تعزيز نتائجك، نظرًا لأن الصبار له سجل حافل لعلاج إصابات الجلد والندوب.

الآثار الجانبية المحتملة لاستخدام البصل للبشرة

لا يوجد الكثير من الآثار الجانبية المبلغ عنها لاستخدام البصل على بشرتك، حيث لم تبلغ مجموعة العمل البيئية عن أي دليل على وجود حساسية أو سمية مناعية من استخدام مستخلصات البصل، ومع ذلك، من المحتمل أنه إذا كانت لديك حساسية من البصل عند تناوله، فقد تكون حساسًا لتأثيرات البصل الموضعي.

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