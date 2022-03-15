كيكة عيد الأم 2022 تعتبر أقل مايمكن أن تقدميه في عيد الأم، هي هدية رمزية تشعر الأم في عيدها أنها محل تقدير عندك، ولتقدمي عزيزتي الكعكة المميزة لوالدتك نقدم لك المقادير والطريقة.

كيكة عيد الأم 2022

مقادير كيك عيد الأم

8 بيضات حجم كبير

2 كوب دقيق منخول جيداً

2 كوب سكر بودرة

ملعقة حجم صغير بايكنغ باودر

ملعقة حجم صغير ملح

ملعقة حجم صغير عصير ليمون

للتزيين

ثلاثة أكواب كريما بيضاء

فواكه مشكلة أو قطع شوكولاتة أو فراولة

طريقة تحضير كيك عيد الأم

أولاً يتم تنخيل الدقيق جيداً مع البايكنغ باودر والملح.

ثم يتم تجهيز الصينيّة أو القالب المراد الخبز به ودهنه بالسّمن والدقيق في القاع

ثم يسخن الفرن على درجة 180 مئوية، يتم فصل الصفار عن البياض ويتم خفق الصفار حتى يصبح قوامه غليظاً.

ثم يضاف السكر والفانيلا إلى الصفار مع استمرار الخفق.

ثم يضاف خليط الدقيق بالتدريج مع التقليب بملعقة .

ثم يخفق بياض البيض جيداً حتى تتجمع رغوة ويجمد.

ثم نضيف الليمون لبياض البيض ويقلب جيداً، ويضاف خليط الصفار إلى خليط البياض ليتم التجانس بين الخليط.

ثم يصب الخليط في الصينيّة المعدّة للخبز وسط الفرن، ويجب مراعاة عدم فتح الفرن مطلقاً.

بعد نضج الكيكة يتم إخراجها من الفرن حتى تبرد دون تعريضها لأي تيار هوائي، تقلب الكيكة على شبك معدني قبل أن تتجمّل.

ثم يتم شق الكيكة بالسكين من الوسط مع الحذر حتى لا تتكسر.

ويتم فرد الكريما على الوسط مع إضافة بعض الفواكه،يتم وضع النصف العلوي من الكيكة فوق السفلي والمغطى بالكريما.

يغطى الوجه بالكريما جيداً مع رص الفواكه المنوعة أو التركيز على الفريز في حال رغبتها أكثر.

وأخيراً يتم وضعها في الثلاثة حتى تتماسك جيداً قبل التقديم، وصحتين وعافية وكل عام وأنتم بألف خير.

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