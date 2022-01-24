ابهري من تحبين بأشهى أنواع الحلويات المنزلية والبسيطة وقومي بتحضيرها واستمتعي بتذوقها في السهرة مع زوجكِ أو حبيبكِ، وتتعدّد خيارات صنع الحلوى في عيد الحب، ولعل كيكة عيد الحب المخملية واحد من بين هذه الحلويات الرائجة.

كيكة عيد الحب 2022

مقادير كيكة عيد الحب 2022

2 1/2 كوب دقيق متعدد الأغراض

1 ملعقة صغيرة ملح

2 كوب من السكر

1 كوب زبدة

2 بيضة

1 ملعقة كبيرة مسحوق الكاكاو

1 1/2 ملعقة كبيرة سائل تلوين الطعام الأحمر

1 كوب اللبن

1 ملعقة شاي خلاصة الفانيليا

1/2 ملعقة صودا الخبز

1 ملعقة كبيرة خل عصير التفاح

كريمة جاهزة للحشو.

طريقة تحضير كيكة عيد الحب 2022

أولاً يجب تسخين الفرن على 350 درجة فهرنهايتية.

ثم حضري قالب الكيك بدهن قاعدته بقليل من الزبدة

ثم رشي قدر ملعقة من الطحين لتغطي كامل قاعدة القالب.

ثم انخلي الدقيق والملح معا وضعيه جانباً، وفي وعاء الخلاط الكهربائي امزجي الزبدة والسكر حتى تتكون رغوة .

ثم أضيفي بيضة بيضة الى المزيج واخفقي جيداً بعد كل إضافة.

أضيفي خليط الدقيق إلى المزيج بالتناوب مع اللبن، وأضيفي الفانيليا.

اخلطي 1 1/2 ملعقة كبيرة من سائل تلوين الطعام الأحمر وملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو في وعاء صغير وامزجي حتى يصبح كالعجينة، وأضيفيه إلى مزيج الزبدة والسكر والطحين. واخلطي جيداً وفي كوب صغير وعاء امزجي صودا الخبز وخل عصير التفاح. وأضيفيه مباشرة إلى الخليط واخفقي جيداً على سرعة عالية حتى يتسق الخليط وضعيه بالفرن لمدة 30 دقيقة حتى ينضج.

بعد أن يبرد الكيك يقسم إلى ثلاث طبقات متساوية، وبعدها قومي بقص ورقة على شكل قلب لتقطعي الكيك على شكلها كما في الصورة، ثم ابدئي بتشكيل قالب كعكة عيد الحب بوضع الكريمة بين طبقات الكيك.

احتفظي بالفتات وقومي بفركه بأصابع يديك لتصبح على شكل ذرات صغيرة ورشيه على القالب ليصبح كأنه مغلف بالمخمل الأحمر وصحتين وعافية.

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