طريقة عمل كيك البرتقال الصيامي

كيك البرتقال الصيامي

كيك البرتقال من أشهى الحلويات التي عرفت بين الناس، ولكل دولة طريقتها الخاصّة في إعداده، ويمتاز بسهولة تحضيره، بالإضافة إلى أن مكوناته اقتصادية، حيث يمكن توفّرها في أيّ بيت، ويقدّم بكثرة في أعياد الميلاد والأعراس، وغيرها من المناسبات السعيدة.

تعتبر كيكة البرتقال من أنواع الكيك الصحيّة، حيث إنّها تحتوي على سعرات حراريّة منخفضة مقارنة بأنواع الكيك الأخرى، وتتميّز بأنّها سهلة التحضير وتحتوي على البرتقال بنسبة عالية فهو غنيّ بالفيتامينات الضروريّة للجسم وخصوصاً فيتامين c، كما يمكن تقديمها في حفلات أعياد الميلاد أو في العزائم.

مقادير كيك البرتقال الصيامي:

- ثلاث كؤوس من الطحين.

- مغلفان من الفانيلا.

- مغلف من البيكنج باودر.

- كأس من الزيت النباتي.

- كأس من عصير البرتقال.

- كأسان من السكر الأبيض.

- كمية قليلة من جوز الهند، والمكسّرات، والزبيب.

طريقة تحضير كيك البرتقال الصيامي:

- أولاً نضع في وعاء البيكنج باودر، الفانيلا، والطحين، ثمّ نخلطهم جيداً.

- ثم نضيف السكر، وعصير البرتقال.

- ثمّ نخفق بواسطة الخلاط الكهربائي حتى يذوب السكر جيداً.

- ثم نضيف خليط العصير تدريجياً على الطحين.

- ثم نحرّك الخليط جيداً حتى تتجانس المقادير.

- ثمّ نضيف الزيت. نسكب الخليط في قالب مدهون مسبقاً بالزبدة.

- ثمّ ندخله إلى فرن مسخن مسبقاً لمدّة لا تقل عن نصف ساعة، وصحتين وعافية.

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