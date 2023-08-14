كيم كارداشيان تثير غضب محبي عالم الموضة بعد تصدرها حملة مارك جايكوبس

نشر حساب كل من المصمم الأميريكي "مارك جايكوبس" وحساب العلامة التجارية "ذا مارك جايكوبس" أن نجمة تلفزيون الحياة الواقع ومصممة الأزياء وسيدة الأعمال الأميريكية كيم كارداشيان هي نجمة الحملة الإعلانية الجديدة لمجموعة خريف وشتاء موسم 2023-2024 التي عرضت في مارس الماضي في المكتبة العامة في نيويورك، وذلك من خلال صورة قريبة لجزء من وجهها تم نشرها على صفحة العلامة التجارية الخاصة على منصة "إنستغرام".

وأثارت الحملة الإعلانية الأخيرة جلبة على منصات التواصل الإجتماعي بين "تويتر" و"إنستغرام" لتضمنها "كيم كارداشيان" وإليكم الأسباب بصورة أوضح.

باريس هيلتون أولا

خلال الشهر الماضي نشر حساب العلامة حملة إعلانية خاصة بخط الحقائب المسمى بخط "باريس" تيمنا بالنجمة الأميريكية "باريس هيلتون" وتضمن الإصدار الجديد من الحقيبة الأيقونية خامات ومواد وقصات جديدة لكن بذات الطابع الأيقوني للعلامة.

وبذلك فقد انضمت نجمة تلفزيون الواقع إلى قائمة طويلة من المشاهير الذين كانوا وجوها للعلامة التجارية من قبل فلم تقتصر الحملات على باريس فقط بل تضمنت كل من عارضة الأزياء الأيقونية "كيت موس" والعارضة الأميريكية "جيسيكا ستام".

علق الجمهور ومحبي العلامة التجارية وصناع المحتوى ونقاد الموضة على الحملة الإعلانية الأخيرة بكونها "بلا أي معنى" على حد وصفهم، حيث كان من الأجدر برأيهم اختيار أحد عارضات الأزياء المتألقات لتمثيل هذه الحملة الإعلانية التي لم تبذل فيها "كيم كارداشيان" أي مجهود يذكر، بل أضاف النقاد وجمهور العلامة الغاضب بأن الحملة تموضعت حول قوة المصمم والمؤثراتوأن تعابير وجه كيم كانت متجمدة بحسب رأيهم.

قاد الحملة الإعلانية الجديدة المصور والمخرج السينمائي الأميريكي Tyrone Lebon والمصمم والمدير الإبداعي المسؤول عن البصريات في مجلة ID، Alastair McKimm ، حيث تبرز ملابس وإكسسواراتالعلامة التجارية لخريف 2023.

ظهرت كيم كاردشيان في الحملة مرتدية مجموعة مختارة من مجموعة خريف وشتاء 2023-2024بمعطف من الـ"باركا نايلون" الأسود وتنورة سوداء منقطة وإكسسوارات متنوعة من قفازات جلدية سوداء و"كورسيه" أسود ضيق.

إضافة إلى مجموعة متنوعة من إكسسوارات منقطة بالأبيض والأسود بصيحة ال"بولكا دوتس"، بالإضافة إلى حذاء "كيكي" بكعب عالي وضخم باللون الأبيض، وأكملت كيم إطلالاتها في الحملة الإعلانية بحقيبة "The Tote" الخاصة بالعلامة التجارية، كما عرضت أيضاً أنماطا وقصات جديدة من "The Sack Bag" و"The Curve Bag"، والتي ستتوفر قريبا في متاجر مارك جاكوبس والمتاجر الإلكترونية المتنوعة.