أجمل أزياء تايلور سويفت في جولتها الغنائية.. وتصميم مبهر من إيلي صعب

أطلقت المغنية الثلاثينية الشهيرة تايلور سويفت على جولتها الغنائية الأخيرة عنوان «الحقبات» (The Eras Tour)، وأرادتها بأن تكون بمثابة تشريف وتحية لكل نشاطاتها الموسيقية منذ عام 2006، ولألبوماتها الـ10 بما فيها الألبوم الأخير (Midnights).

و سرعان ما تحولت الجولة إلى اسم على مسمى وإلى حدث فني تاريخي وظاهرة اجتماعية واقتصادية، تجني بفعلها سويفت عن كل عرض من العروض 10 ملايين دولار، وفق تقرير لـ(بلومبرغ).

تأتي أزياء تايلور سويفت لتكمل الإبهار والتألق الذي تصنعه على المسرح، حيث تبدل ملابسها أكثر من 12 مرة خلال العرض الواحد.

ومن أبرز المصممين ودور الأزياء الذين اختارتهم تايلور للإطلالة على المسرح بأزياء حالمة وأنيقة الذين اختارت إطلالاتها من بين مجموعاتهم: فيرساتشيه، أوسكار دي لارينتا، إيلي صعب، زهير مراد وروبيرتو كافاللي، وغيرهم الكثير حيث تستمر إلى اليوم بإطلالات رائعة في كل مدينة تحط بها في جولتها الغنائية المتميزة.

تايلور سويفت بـ إطلالة باللون البنفسجي والليلكي

قامت تايلور سويفت بأداء أغنيات ألبوم "إنشانتد" على خشبة المسرح مرتدية فستانا أنيقا بتدرجات اللون البنفسجي والأرجواني والليلكي الحالم من وحي الحقبة المعاصرة للأغاني التي تقدمها من نيكول + فيليسيا العلامة الأنيقة والصاعدة التي دعمتها تايلور خلال جولتها الأخيرة بعدة إطلالات أنيقة، والذي يتميز بتنورة من التول المتدرجة التي التقطت الضوء بشكل جميل ، وذلك بفضل اللمسات السفلية المزخرفة بالكريستال.

فستان برتقالي وبرونز من روبيرتو كافاللي

تتفاعل تايلور سويفت مع المعجبين بشكل قوي وكبير خلال جولاتها الغنائية مما يضطرها لارتداء أكثر القطع راحة لكن مناسبة للاستعراض بشكل مبهر وحركي سريع ونشيط.

وبمظهر الحفلة النهائية في تورونتو اعتمدت قطعتين برتقاليتين وبتفاصيل برونزية متلألئة من العلامة الإيطالية العريقة روبيرتو كافاللي.

أعطى تصميمها الجميل الوهم بقطرات الماء الكريستالية التي تحركت دون عناء أثناء أدائها على خشبة المسرح. واعتمدت هذا الزي مع جزمة من المصمم الفرنسي كريستيان لوبوتان المزينة بالترتر.

إيلي صعب يزين إطلالة تايلور في فلوريدا

تميز التصميم المأخوذ من مجموعة الأزياء الراقية الخاصة بموسم خريف وشتاء 2022-2023 من المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب بالتصميم المجسم الذي ينسدل من أسفل الخصر والذي تناسبت قصته مع قوام تايلور بشكل أنيق ومتناسق.

وزين الفستان بالكريستالات اللامعة لمزيد من لوك البريق والتألق الاستعراضي على المسرح، وأكمل الفستان بتصاميم الورود البيضاء الكبيرة بأسلوب الـ"أوبليكيه" المبهر.

تصميم ساحر من الشيفون الأخضر من إليزابيتا فرانتشي

تصميم ملائكي وساحر من إليزابيتا فرانتشي باللون الأخضر النعنعي الفاتح وبقماش الشيفون الذي يلائم الفنانة حيث يسندل القماش الخفيف على جسدها الطويل وقوامها الرشيق. وأتى الفستان بقصة الـ"كيب سليف" أو أكمام الكيب الفاخرة والتي مزجت بتفاصيل تشبه أوراق الأشجار مزينة ومطرز بكريستالات لؤلؤية مميزة.

تصميم مميز من فيرساتشيه

أما في إطلالاتها الخاطفة والفاخرة من دار "فيرساتشيه" الأيقونية، فقد قدمت أغنيتها الشهيرة "كارما" بسترة بقصة الـ"بلايزر" بأزرار ثنائية متقابلة وبتفاصيل قماش ال"ترتر" اللامع باللونين الأسود والذهبي.

إطلالة أنيقة من ألبيرتا فيراتي

بفستان كلاسيكي جمع بين تفاصيل قماش الشيفون والكريب جورجيت بكل أناقة، أطلت الفنانة على مسرح ولاية أوهايو لتقديم ليلة غنائية مميزة قدمت فيها أغاني ألبومها الأخير بكل طاقة وحيوية، حيث أعطاها الفستان المريح حرية الحركة والقدرة على التألق على المسرح بكل أناقة وجمال.