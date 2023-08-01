سعر نظارة الملكة رانيا التي أطلت بها مؤخرا عدة مرات من سان لوران

تتميز جلالة الملكة رانيا العبدالله في العديد من إطلالاتها بالأسلوب الأنثوي والعصري والمميز، فنراها دائما حريصة على الظهور بإطلالات أنيقة وملائمة لمكانتها الملكية وكونها أيضا محط أنظار العالم فهي أيقونة الموضة التي يتابعها كل محبين الموضة والأزياء والتجدد من كل مكان في العالم.

تتألق ملكة الأردن دومًا بأجمل موديلات الملابس من أشهر دور الأزياء العالمية، إضافة إلى تألقها بـأجمل الإكسسوارات التي تعرف كيفية تنسيقها مع إطلالاتها بكل براعة وأناقة وعادة ما تبهرنا جلالة الملكة رانيا باختياراتها من النظارات الشمسية من مختلف الدور مثل دار "كيريرا" ودار "فيندي" لكن مؤخرا رأيناها معتمدة نظارات من العلامة الفرنسية "سان لوران" من تصميم المدير الإبداعي أنتوني فاكاريللو " بظلال وردية متألقة وناعمة وأنثوية.

إليك تفاصيل نظارة الملكة رانيا ومن أين يمكنك الحصول عليها:

اسم النظارة مستوحى من عارضة الأزياء ميكا

تتميز دار "سان لوران" الفرنسية العريقة بتصاميمها الجريئة والأنثوية والراقية بحيث تتناسب مع فخامة وأناقة العلامة وإرثها الغني من التصاميم الجريئة والراقية التي تنفذها الدار تحت قيادة المدير الإبداعي البلجيكي "أنتوني فاكاريللو".

كما تثبت دائما قدرتها على تلبية طلبات زبائنها الذين يتمتعون بحس فني عالي وذوق متفرد وفريد على صعيد اختياراتهم، وعندما يتعلق هذا الأمر بالتصاميم التي تبتكر في الإكسسوارات فنرى "سان لورا" تبدع في ابتكار نظارات شمسة أنيقة حيث تتميز هذه النظارة المصنوعة من الهيكل البلاستيكي عالي المقاومة بتصميم أنيق مستوحى من قوة وجرأة العارضة الأرجينتينية "ميكا أرجانياراز".

عدد المرات التي ظهرت بها جلالة الملكة مرتدية هذه النظارة

لا يمكن الجزم بعدد المرات التي ارتدت فيها جلالة الملكة رانيا العبدالله ارتداء هذا الموديل المميز من نظارات "ٍان لوران" الذي يحمل اسم "SL 276 MICA 029"، حيث تعد من النظارات المفضلة التي ظهرت فيها جلالة الملكة منذ بداية ربيع وصيف العام الحالي بداية من زيارتها إلى إسبانيا حيث نسقت هذه النظارة مع إطلالة من دار ديور العريقة.

أما المرة الثانية فكانت عندما حضرت جلالة الملكة رانيا مؤتمر "سن فالي" في الولايات المتحدة الأميريكية في ولاية "كاليفورنيا" حيث بدت غاية في الرقي وبدت شابة وأنيقة للغاية حيث اختارت الظهور بهذه الظلال الوردية الأنيقة عدة مرات تعبيرا عن روح شبابها الدائم.

سعر النظارة

يتراوح سعر هذه النظارة من الموسم الحالي )ربيع وصيف 2023) بين 210 يورو إلى 300 يورو وحسب التوفر في المتاجر الخاصة بابعلامة أو المتاجر الموزعة مثل متجر "Farfetch".