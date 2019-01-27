للوقاية من أضرار استخدام الميكروويف، اتبعي هذه النصائح!

لا تترك الطعام ليطبخ أو يتم تسخينه داخل الميكروييف دون مراقبة

تقريبًا معظم مستخدمي الميكروويف وقعوا في أخطاء، فاحترق منهم بعض الطعام أو الفيشار لكن، هناك أخطاء قد تسبب انتقال مواد كيميائية إلى الجسم، إليك بعض النصائح التي تساعدك على الوقاية من أضرار استخدام الميكروييف:

- عدم مراقبة الطعام: لا تترك الطعام ليطبخ أو يتم تسخينه داخل الميكروييف دون مراقبة، فقد تسخن حرارته أكثر من اللازم، ومن المعروف أن التسخين الزائد يطلق مواد كيميائية ضارة من بعض الأطعمة.

- الحاويات البلاستيكية: تفادى تسخين الطعام في حاويات بلاستيكية، قد تتوفر هذه الحاويات في المطاعم وبعض الأكلات الجاهزة ويُكتب عليها صالحة للميكروييف لكن عليك التأكد من أنه مكتوب عليها أيضًا أنها خالية من مادة "بي بي إيه" BPA.

- عدم تقليب الطعام: إذا كنت تطبخ أو تسخن الطعام عليك تقليبه لتصل إليه الحرارة بالتساوي، وتذكّر أن الخضروات تُطهى أسرع من اللحوم، فإذا قمت بطهي وجبة تحتوي على الخضروات واللحم عليك تقليب الطعام كل فترة.

- عدم الصبر: لا ترفع الحرارة كثيرًا، وكن صبورًا، فالأفضل للصحة أن يستغرق طهي الطعام وقتًا وألا يكون التسخين زائدًا أو سريعًا.

- عدم استخدام القفّازات: قد تحدث حروق بسبب العجلة وعدم ارتداء قفّازات عند الإمساك بحاوية الطعام.

- اللفافة البلاستيكية: الأغطية البلاستيكية واللفافة الشفافة المصنوعة من البلاستيك والتي تغطى بها السندويشات ليست صالحة للميكروييف لأنها تذوب وتفسد الطعام، وإذا كانت هناك أنواع مصمّمة خصيصًا لتتحمّل حرارة الميكروييف تأكد قبل استخدامها من أنها خالية من مادة "بي بي إيه" BPA.