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للوقاية من أضرار استخدام الميكروويف، اتبعي هذه النصائح!

للوقاية من أضرار استخدام الميكروويف، اتبعي هذه النصائح!
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