طرق إزالة بقع القهوة عن الملابس بأساليب سهلة وفعالة

يعتبر الخل وسيلة أكثر من رائعة للتخلص من البقع القابلة للذوبان في المياه

فيما تستمتعين بشرب قهوتكِ الصباحية تُوقعين القليل منها على ملابسك، فتتّسخ وتجفّ وتتحوّل إلى بقع عنيدة لا تنفع معها وسائل التنظيف الاعتيادية.

كيف تتصرّفين وما الحلول المتاحة أمامكِ لإزالتها بشكلٍ نهائي

1- الخلّ

يُعتبر الخل وسيلة أكثر من رائعة للتخلّص من البقع القابلة للذوبان في المياه. ولنتيجة ممتازة، انقعي بقعة القهوة بالخلّ غير المخفّف وانتظري بعض الوقت قبل أن تغسليها بالطريقة العادية.

2- صودا الخبز

لإزالة بقع القهوة بواسطة صودا الخبز، أسكبي القليل من الماء الدافئ على البقعة ثم رشّي فوقها ملعقة صغيرة من الصودا الخبز. دعي البقعة تنتقع بالخلطة لبعض الوقت، ثم اغلسيها بالماء النظيف. احذري استعمال هذه الخلطة على الأقمشة الدقيقة!

3- صفار البيض

قد لا يُقنعكِ صفار البيض كوسيلة لإزالة البقع ولكنّ العديد من الناس يُقسمون على أنه يؤتي بنتائج مذهلة: اخفقي صفار بيضة واحدة، وبواسطة منشفة صغيرة إفركي بقعة القهوة ثم اغسليها جيداً بالماء النظيف.

4- المياه الغازيّة

يُمكن للمياه الغازية أن تكون فعّالة أيضاً على بقع القهوة العنيدة. جرّبي سكب القليل منها على البقعة حتى تتغمّس بها. كرّري العملية حتى يزول كل أثر للقهوة عن الملابس نهائياً!



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