اكتشفي أفضل 7 حيل لتنظيف حمامك بشكل سريع

لتنظيف البقع والزوايا استخدمي فرشاة اسفنج خاصة

فيما يلي مجموعة من الحيل التي تساعد على تنظيف الحمّام والتخلص من الأوساخ بسهولة وفي وقت قياسي:

- ضعي 3 أكياس شاي في كوب من الماء، واتركيها لتحل بشكل جيد، ثم استخدمي المحلول الذي تحصلين عليه لتنظيف المرايا والأسطح الزجاجية باستخدام أوراق الصحف.

- لتنظيف البقع والزوايا استخدمي فرشاة اسفنج خاصة، واستعيني بمحلول مكون من نسب متساوية من الخل وصابون الجلي.

- لتنظيف المقابض المعدنية استخدمي ليمونة افركي بها هذه المقابض، وستلاحظي أن الأوساخ والبقع اختفت بسهولة.

- وإذا كان هناك بقع مستعصية على الصنابير والمقابض المعدنية، يمكن أن تلفي منشفة حولها بعد نقعها بالخل واتركيها لمدة 30 دقيقة، ويمكنك بعد ذلك إزالة هذه البقع بسهولة باستخدام فرشاة أسنان.

- إذا كان حامل فراشي الأسنان متسخاً، فيمكن تنظيفه ليبدو لماعاً من جديد، عن طريق وضعه داخل غسالة الصحون.

- في المرة القادمة عندما تنظفين المرحاض، استخدمي الخل الأبيض لإزالة البقع والأوساخ المستعصية، فهو يساعد في التخلص منها، ويقتل الجراثيم والبكتيريا المسببة للأمراض.

- يغفل الكثيرون عن الروائح الكريهة الناتجة عن فرشاة تنظيف المرحاض، بالإضافة إلى ما تنشره من جراثيم وبكتيريا، لذلك ينصح بوضع كمية من صابون الجلي أسفل هذه الفرشاة بشكل دائم.

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