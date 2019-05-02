لا تختار معاركها.. هذه هي أكثر الأبراج اندفاعًا

يتميز بعض الأشخاص بالحكمة فيما يتعلق بالدخول في جدال أو مناقشة حادة، ولكن هناك آخرين لا يعرفون كيف يختارون معاركهم وينخرطون في أي جدال أو شجار، وهؤلاء هم أصحاب تلك الأبراج التي تكشف عنها من مجلة "يورتانغو":

الحمل

يصعب على الحمل الحفاظ على هدوئه والسيطرة على أعصابه عندما يكون متوترًا أو غاضبًا، فيصبح مندفعًا جدًا وينخرط في الجدال دون التفكير في العواقب.

السرطان

برج السرطان عاطفي للغاية وعادة ما يكون مندفعًا في ردود أفعاله ولا يفكر في عواقب أفعاله، ويرجع ذلك إلى أنه ينساق وراء مشاعره دائمًا.

الجوزاء

غرور وثقة الجوزاء في أنه رابح في أي جدال، يجعله مندفعًا للغاية ولا يختار معاركه بعناية، حتى إذا تطور الأمر وسيجعله يخسر علاقة أو شيء عزيز عليه.

العذراء

لا يتخلى هذا البرج عن أي فرصة لإثبات أنه الأكثر ذكاء ومعرفة، فلا يتردد قبل الانخراط في أي جدال.

القوس

مثل الحمل، يصعب على القوس التحكم في أعصابه عندما يتوتر، حتى إذا كان ما يوتره أمرا بسيطا، فعلى الرغم من أنه لا يحب الدخول في كثير من جدال، إلا أنه نادرا ما يفكر قبل التصرف ويندفع في ردود أفعاله.

الأسد

يتميز الأسد بالشجاعة والذكاء، ولكن يواجه مشكله في التعامل مع الخلافات العادية البسيطة، حيث دائما ما يحولها إلى معركة ضخمة فيها الصراع، فهذا البرج بحاجة إلى إدراك أنه لا يجب الجدال إلا بشأن الأمور المهمة.

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