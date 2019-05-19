لا تفوتي إطلالات جميلات بوليوود في مهرجان كان 2019 حتى الآن (تقرير)

بدأت مؤخرًا فعاليات الدورة الـ72 لمهرجان كان السينمائي الدولي لعام 2019، والذي من المقرر أن يستمر حتى يوم 25 مايو، وفي حين أنه مخصص لعرض أبرز الأفلام العالمية، إلا أنه يعد بمثابة منصة عرض كبيرة تبهرنا فيها النجمات بإطلالات خلابة ومثيرة للجدل.

وبالإضافة إلى نجمات هوليوود، أشعلت جميلات بوليوود السجادة الحمراء في مهرجان كان هذا العام بأكثر من إطلالة، وخاصة كل من ديبيكا بادوكون وبريانكا تشوبرا وكانجانا رانوت.

هذا ومن المقرر أن تظهر آشواريا راي، وديانا بينتي وسونام كابور أيضًا، خلال أيام المهرجان المقبلة.

لذا ومن خلال صحيفتي "إنديان إكسبريس" و"تايمز أوف إنديا"، بالإضافة إلى مجلة "فيمينا"، نستعرض لكِ إطلالات جميلات بوليوود في مهرجان كان 2019 حتى الآن:

ديبيكا بادوكون



في إطلالتها الأولى في المهرجان، ارتدت ديبيكا فستانًا مميزًا بالأبيض والأسود صُمم لها خصيصًا من "داندس " Dundas، وتميز بتلك الفيونكة الضخمة وشق عال، كما أكملت إطلالتها بتسريحة ومكياج استثنائيين.

وفي ثاني إطلالة لها من توقيع "لويفي"، ارتدت "ديبيكا" بدلة بنطلون ذات تقليمات بيضاء وزرقاء نسقتها مع حذاء باللون البرتقالي الفسفوري، كما اعتمدت في نفس اليوم إطلالة أخرى من توقيع "أوف وايت" تميزت بفستان تل منفوش بينما تميز الصدر بجلد الثعبان باللون الأخضر الفسفوري.

لم تكتف "ديبيكا" بتلك الإطلالات فقط، حيث ظهرت في إطلالتها الرابعة الجريئة ببنطلون وتوب شفاف من علامة "فيلوسفي"، كما ارتدت في إطلالتها الخامسة فستان فضفاض مزين بنقشات الورود من علامة "إرديم".

لتظهر في إطلالتها يوم الجمعة بإطلالة استثنائية بالأخضر المشع وتربون، من توقيع " جيامباتيستا فالي". هذا ويُذكر أن هذه تعد المرة الثالثة التي تحضر فيها "ديبيكا" مهرجان كان، كسفيرة لعلامة "لوريال باريس".

بريانكا تشوبرا



عند وصول "بريانكا" لمهرجان كان كونها الوجه الإعلامي لماركة المجوهرات "شوبارد"، أطلت بجمبسوت أبيض غاية في الجاذبية، تميز بقطعة تزين عنقها وتنسدل جانبًا مثل الكاب، وكان مكياجها وتسريحتها في غاية الأناقة.

وبعد طلتها بالأبيض، أطلت النجمة البوليوودية على السجادة الحمراء بفستان أسود رائع من توقيع علامة "إلفا وورلد "Elfa World، والذي خطف الأنظار بتصميمه وحبات الشواروفسكي المتلألئة، بينما اعتمدت تموجات كلاسيكية ومكياج جذاب وأقراط مميزة.

بالإضافة إلى ذلك، سرقت "بريانكا" الأضواء عند ظهورها مع زوجها "نيك جوناس" في المهرجان، لحضور العرض الأول لفيلم "روكيت مان"، حيث تألقت بفستان حريري سماوي اللون من توقيع "روبرتو كافالي" نسقته مع قبعة بيضاء، بينما ارتدي زوجها بدلة باللون البيج الفاتح.

كانجانا رانوت



في أولى إطلالتها بمهرجان كان، تألقت "كانجانا" بساري ذهبي أنيق من علامة "فالجوني شين بيكوك"، نسقته مع قفازات كلاسيكية باللون البنفسجي، وأكملت إطلالتها بتسريحة أنيقة ذات تموجات كلاسيكية أيضًا.

وعلى عكس زيها الهندي في إطلالتها الأولى، اعتمدت "كانغانا" إطلالة جريئة وحادة في ظهورها الثاني، حيث ارتدت بدلة بنطلون سوداء ذات تصميم وجريء من دار الأزياء التركية " نيدريت تاسير أوغلو " Nedret Taciroglu، والتي ارتدتها دون حمالة صدر.

ولكنها اختارت النعومة والرقة في إطلالتها الثالثة، حيث كالأميرات في فستان وردي أنيق من توقيع "مايكل سينكو".

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