إطلالة كلاسيكية للمخرجة اللبنانية "نادين لبكي" في مهرجان كان 2019 (صور)

تواجدت المخرجة اللبنانية نادين لبكي في مهرجان كان السينمائي في دورته الـ72 Cannes Film Festival، وتألقت على السجادة الحمراء بفستان طويل بلمسات كلاسيكية باللون الأسود من تصميم ديور، حيث اتخذ الفستان طريقة ملوكية مع تصميم الفستان على الأكتاف وتماشي مع لون بشرتها وشعرها.

وأضافت لبكي إلى الفستان إسوارة وأقراط من الألماس من كارتييه PANTHÈRE DE CARTIER مما أضفى لمسة فخامة على إطلالتها.

ووصل سعر الأقراط الماسية إلى ما يقارب الـ170 ألف دولار، حيث تضم 300 قطعة من الألماس بجانب قطع أخرى من الزمرد والعقيق.

ما رأيكم بإطلالة المخرجة اللبنانية نادين لبكي في مهرجان كان 2019؟

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