لبطن مسطح: اتبعي هذه الخطوات عند المساء!

ان الإستيقاظ صباحاً مع بطن منفوخ قد يشعرك بالانزعاج والسوء والاحراج. وهناك نوعان من الانتفاخ، الاول سببه الغاز وغالباً ما يعود سبب ذلك الى تناول أطعمة معينة كالحبوب، ومنتجات الحليب، والأطعمة الدهنية، وبعض الخضار مثل البروكلي أو الزهرة.

اما الثاني، فهو انتفاخ الماء الذي يجعلك تشعرين وكأنك منتفخة، يعود سبب هذا الانتفاخ عادة الى تغيرات هرمونية أثناء الدورة الشهرية، او الجفاف، أو تناول الكثير من الأطعمة المالحة او نقص في البوتاسيوم والماء.

ان كنت تبحثين عن طريقة سريعة تساعدك في التغلب على هذا الشعور والتخلص من الانتفاخ مهما كان نوعه وسببه، عليك باتباع هذه الخطوات السهلة عند المساء.

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- تناولي قبل النوم أطعمة غنية بالبوتاسيوم كالموز، والمكسرات، والهليون. فهذه الاطعمة تساعدك على التخلص من احتباس الماء الذي يشعرك بالانتفاخ.

- تجنبي تناول الخبز عند العشاء خصوصًا انه غني بالكربوهيدرات اي النشويات التي بدورها تؤدي الى الانتفاخ.

- أحد اسباب الانتفاخ هو ابتلاع الهواء عند مضغ الطعام. لذلك حاولي عند تناول وجبة العشاء مضغ الطعام جيداً وببطء.

- أكثري من شرب الماء مساءً خصوصًا بعد ان تضيفي اليه بضع قطرات من عصير الليمون الحامض. هذا المزيج مفيد للتخلص من الماء الزائد في الجسم وبالتالي يمنع الانتفاخ.

- اشربي قبل النوم خليط الشاي مع الزنجبيل. فقد أثبتت الدراسات ان هذا المزيج يساعد على التخلص من الماء المحتبس في منطقة البطن.

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- قبل النوم وانت مستلقية في فراشك، قومي بتدليك بطنك من الاعلى الى الاسفل. هذه الطريقة قد تساعدك على التخلص من الغازات الموجودة في الامعاء.

- حاولي الاسترخاء وتجنب التوتر لانه يوثر على عمل المعدة الامر الذي قد يؤدي الى انتفاخ البطن.

- يجب تناول آخر وجبة طعام قبل ساعتين من موعد النوم على الأقل. وذلك لتساعدي معدتك على هضم الاكل وتجنب الشعور بالانتفاخ صباحاً.