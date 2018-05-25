10 نصائح لتجنب الحامل إرهاق الصيام

يجب عليكِ أن تهتمي بالوجبات الغذائية التي تقومين بتحضيرها

إذا كنتِ تتمتعين بصحة جيدة، وقدرة على تحمل الصيام خلال فترة حملك، فإن الصيام يحسن من حالتك النفسية والمزاجية؛ لأنه يشعرك بالطمأنينة والارتياح، وهو أيضاً يريح الجهاز الهضمي، حيث يقلل من عسر الهضم والغازات والحموضة، ولكن ربما تشعرين بالتعب والإرهاق مع طول فترة الصيام، ولكي تستطيعي تجنب إرهاق الصيام خلال شهر رمضان يقدم بعض الخطوات عليكِ اتباعها.

لتجنب الحامل إرهاق الصيام:

- يجب عليكِ أن تهتمي بالوجبات الغذائية التي تقومين بتحضيرها على أن تشتمل على كل العناصر الغذائية الهامة لكِ ولجنينك.

- وجبة السحور تعد هي الأساس الذي يمكنك من خلاله الاستمرار في الصيام طوال اليوم، ولذلك يجب أن تحتوي وجبة السحور على مختلف أنواع الفيتامينات التي يحتاجها الجسم.

- يجب الاهتمام بشكل كبير بالألبان والبيض وغيرها من تلك الأغذية التي تمد الجسم بالكالسيوم والطاقة.

-يجب الإكثار من شرب الماء على السحور.

-الاهتمام بشرب مقدار لترين من السوائل بشكل يومي؛ حتى لا تتعرضي للجفاف نتيجة لنقص السوائل التي يحتاجها الجسم.

- خلال الحمل والصيام، قومي بتقليل المشروبات المنبهة (القهوة والشاي). والمشروبات الغازية.

- يجب عليكِ تقليل البهارات في الطعام؛ لأنها قد تضر بحملك.

- قسمي وجبات الإفطار والسحور لوجبات صغيرة، ولا تتناولي الطعام بكميات كبيرة مرة واحدة، لتجنب عسر الهضم.

- الاهتمام بأخذ قسط من الراحة أثناء نهار الصيام؛ حتى يمكنكِ أن تستكملي يوم الصيام بدون تعب أو إجهاد.

- عند حدوث أعراض التعب والإجهاد، يجب استشارة طبيب الحمل.

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