اخسري دهون البطن في رمضان بهذا المشروب السحري

عصير البقدونس مع الليمون

إن فقدان الوزن ليس مهمة سهلة على الإطلاق ولذلك يمكنك تسريع عملية فقدان الوزن باستعمال وصفات طبيعية معينة، وإليك في ما يلي هذا المشروب الذي سوف يساعدك على التخلص من الدهون والنتائج مضمونة خلال شهر واحد فقط.

المكونات:

كوب من الماء

عصير ليمونة واحدة

60 جرام من المقدونس

الطريقة:

ابدئي بفرم المقدونس ناعماً وإضافته إلى كوب الماء. وبعد ذلك أضيفي عصير الليمون وامزجي جميع المكونات جيداً واتركيه جانباً لمدة 5 دقائق ثم أشربيه. تناولي هذا المشروب كل صباح على معدة فارغة لمدة شهر، وبإمكانك تكرار هذا العلاج ثلاث مرات خلال العام.

الفوائد:

المقدونس مدر للبول فعال للغاية مما يساعد على التخلص من السموم المتراكمة خلال النهار،وهو يحفز عمل الكلى ويمنع احتباس الماء، ويحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تمنع شيخوخة الجلد، وهو مصدر مهم لفيتامينات أيه وسي والعناصر المعدنية مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والماغنيسيوم وغيرها والتي تقوي نظام المناعة وتعزز الأداء الجيد للجسم.

الليمون حليف رائع للغاية للتخسيس، وفي الواقع، فإنه غني بمضادات الأكسدة التي تمنع تراكم الدهون، وبالفيتامين سي الذي يحفز عملية التمثيل الغذائي، وإلى جانب ذلك، فإن هذه الفاكهة الحمضية غنية بالألياف وخصوصاً البكتين الذي ينتفخ بمجرد ملامسة الماء ويؤخر عملية هضم المواد الغذائية ويعطي الشعور بالشبع الدائم.

ولكي تحصلي على نتائج مرضية، من المهم ممارسة النشاط البدني بانتظام على الأقل مرتان أو ثلاث مرات في الأسبوع وأن تتبعي نظاماً غذائياً صحياً ومتوازناً.

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