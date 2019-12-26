لتجنّب الإنفلونزا.. أشياء لا يمكنك لمسها لأنها تحتوي على الجراثيم

قدم مركز السيطرة على الأمراض والوقاية،عدةنصائح لتجنب الإنفلونزا بسلالاته المختلفة خاصة في فصل الشتاء.

وتمثلت النصائح بتجنب التعامل مع 7 أشياء لتقليل الإصابة بالمرض، وهي:

1- صواني الطعام وجيوب المقاعد وحمام الطائرات نظراً لعدم تعرض الطائرات للتهوية لمدة طويلة، فقد تحتوي هذه الأماكن على بعض الجراثيم والبكتيريا.

2- الأبواب الدوارة لمترو الأنفاق وماكينات تذاكر الحافلات.

3- ماكينات القهوة المكتبية ومبردات المياه، إذ تحتوي الأسطح المشتركة في المكاتب والفنادق ومرافق الرعاية الصحية على 40-60% من الجراثيم التي تنتقل في غضون ساعتين إلى 4 ساعات.

4- ماكينة الصابون السائل في الحمامات، إذ بينت دراسة في مجلة علم الأحياء، أن الصابون السائل نفسه قد يكون ملوثاً بالبكتيريا، فضلاً عن أن واحدة من أصل كل 4 ماكينات للصابون في الحمامات العامة تحتوي على البكتيريا.

5- مقاعد بجوار الممرات في الطائرات والقطارات والمسارح، لأنها تتعرض للمس من كثير من الأشخاص؛ ما يسهم في نقل الجراثيم والعدوى.

6- استخدام المملحة، لمس هزازات البهار (الملاحة) التي لا يتم غسلها بشكل روتيني قد يتسبب في إصابتك بالفيروسات المسببة للبرد وحساسية الأنف.

7- لمس المعدات في الصالات الرياضية، إذ قالت دراسة طبية، إن الفيروسات الأنفية تتشبث بالمعدات الرياضية حتى بعد التنظيف.

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