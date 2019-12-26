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لتجنّب الإنفلونزا.. أشياء لا يمكنك لمسها لأنها تحتوي على الجراثيم

منشور 26 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 07:30
الأبواب الدوارة لمترو الأنفاق وماكينات تذاكر الحافلات
الأبواب الدوارة لمترو الأنفاق وماكينات تذاكر الحافلات

قدم مركز السيطرة على الأمراض والوقاية،عدةنصائح لتجنب الإنفلونزا بسلالاته المختلفة خاصة في فصل الشتاء.

وتمثلت النصائح بتجنب التعامل مع 7 أشياء لتقليل الإصابة بالمرض، وهي:

1- صواني الطعام وجيوب المقاعد وحمام الطائرات نظراً لعدم تعرض الطائرات للتهوية لمدة طويلة، فقد تحتوي هذه الأماكن على بعض الجراثيم والبكتيريا.

2- الأبواب الدوارة لمترو الأنفاق وماكينات تذاكر الحافلات.

3- ماكينات القهوة المكتبية ومبردات المياه، إذ تحتوي الأسطح المشتركة في المكاتب والفنادق ومرافق الرعاية الصحية على 40-60% من الجراثيم التي تنتقل في غضون ساعتين إلى 4 ساعات.

4- ماكينة الصابون السائل في الحمامات، إذ بينت دراسة في مجلة علم الأحياء، أن الصابون السائل نفسه قد يكون ملوثاً بالبكتيريا، فضلاً عن أن واحدة من أصل كل 4 ماكينات للصابون في الحمامات العامة تحتوي على البكتيريا.

5- مقاعد بجوار الممرات في الطائرات والقطارات والمسارح، لأنها تتعرض للمس من كثير من الأشخاص؛ ما يسهم في نقل الجراثيم والعدوى.

6- استخدام المملحة، لمس هزازات البهار (الملاحة) التي لا يتم غسلها بشكل روتيني قد يتسبب في إصابتك بالفيروسات المسببة للبرد وحساسية الأنف.

7-  لمس المعدات في الصالات الرياضية، إذ قالت دراسة طبية، إن الفيروسات الأنفية تتشبث بالمعدات الرياضية حتى بعد التنظيف.

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