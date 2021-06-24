لتخفيف الالتهابات.. استخدمي هذه العلاجاتالمنزلية بعد إزالة الشعر

هناك العديد من الطرق لإزالة الشعر، وتعتبر الحلاقة من أسهلها وأقلها تكلفة، حيث تجدها العديد من النساء سريعة وغير مؤلمة وفعالة، ولذلك تعتمدها العديد من النساء حول العالم، إلا أن المشكلة الرئيسية في الحلاقة هي أنها تؤدي كثيرا إلى تهيج البشرة، مما يؤدي إلى الألم والانزعاج ونمو الشعر بعد ذلك أكثر صلابة.

إلا أن التعامل مع هذا الامر سهل للغاية، حيث يمكن للمكونات الطبيعية الموجودة في منزلك أن تساعدك على تهدئة التهيج كما يلي:

الكمادات الباردة

تستخدم الكمادات الباردة لتهدئة التورم عند الإصابة بالكدمات، ولكن ما لا يعرفه العديد من الناس أنها يمكن أن تساعد على تقليل نشاط الأعصاب والتهيج الناتج عن الحلاقة على الفور، وكل ما تحتاجين لفعله هو وضع الكمادات الباردة على المنطقة المصابة حتى تهدئ.

العسل

العسل غني للغاية بمضادات الالتهابات، فهو يقتل الميكروبات ويساعد على منع الالتهابات، كما يعمل كمرطب طبيعي لتهدئة البشرة المتهيجة، وهو سهل الاستخدام، حيث تطبقين طبقة خفيفة من العسل على منطقة الحلاقة وتتركيه لمدة 10 دقائق، ثم تشطفيه بالماء الدافئ.

خل التفاح

مثل العسل، يحتوي خل التفاح على خصائص مضادة للميكروبات، وفضلا عن ذلك، لديه القدرة على استعادة توازن درجة الحموضة في البشرة، مما يساعد على حماية البشرة من التهيج، وللاستفادة من مزاياه امزجي جزء من الماء مع جزء مساوي من خل التفاح ثم طبقي السائل الناتج على بشرتك برفق، واتركيه لبضع دقائق ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

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