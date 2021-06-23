اضطرابات هضمية انتبهي لها بعد الإصابة بـ كورونا وطرق لعلاجها

منذ ظهوره، ويصاحب مرض كوفيد-19 العديد من الاعراض الغريبة ومشاكل الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي وغيرها من الاضطرابات اثناء المرض وحتى بعد التعافي منه،

كشفت الدراسات أن كوفيد-19 يمكن أن يؤثر على أمعائك أيضًا، فبمجرد الإصابة بكورونا، يدمر الفيروس الخلايا السليمة الموجودة في الجهاز الهضمي.

ولذلك من الضروري أن ينتبه المتعافين من كورونا لأعراض الجهاز الهضمي الشائعة، والتي يمكن أن تشمل التعب وفقدان حاسة الشم والتذوق والسعال، والغثيان والاسهال وفقدان الشهية والمغص والارتجاع الحمضي والتهاب ونزيف الجهاز الهضمي.

أمور تحتاجين إلى وضعها في الاعتبار

في حين أن مشاكل الجهاز الهضمي قد تتحول من مضاعفات خفيفة إلى شديدة ، فمن المهم اتباع نظام غذائي سليم والامتناع عن أي شيء من شأنه أن يضيف إلى ويلاتك، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. اعتماد نظام غذائي صحي يتضمن اطعمة جيدة الطهي ومتوازنة، بما في ذلك الأطعمة التي تساعد جسمك على الشفاء والتعافي وبناء القدرة على التحمل، وترطيب الجسم.

2. أضيفي البريبايوتيك والبروبيوتيك إلى نظامك الغذائي، والتي تعمل على تحسين صحة الأمعاء.

3. يمكن الاستعانة بالمكملات الغذائية وأملاح الإمهاء الفموي لإعادة التوازن للجهاز الهضمي.

4. الامتناع عن تناول الأطعمة المصنعة والدهنية، مع التركيز على تناول الوجبات في أوقات محددة وتتضمن الكربوهيدرات والبروتينات والألياف والمعادن الحيوية الأخرى.

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