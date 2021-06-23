اصنعيه بنفسك: غسول الجسم بالكركم لعلاج مشاكل البشرة

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المكونات:
2 كوب صابون قشتالي سائل نقي أو صابون أطفال
نصف ملعقة كبيرة مسحوق كركم عضوي
2 ملعقة كبيرة زيت الجوجوبا أو العسل
8 إلى 10 قطرات من زيت شجرة الشاي
(أو أي زيت أساسي آخر من اختيارك)
الطريقة:
- في وعاء خلط صغير ، أضيفي الجلسرين ومسحوق الكركم العضوي وزيت شجرة الشاي واخلطيهم جيدًا حتى تمتزج جيدًا.
- بعد ذلك ، في وعاء خلط أكبر ، أضف 2 كوب من الصابون القشتالي السائل النقي وشيئًا فشيئًا استمر في إضافة مزيج الجلسرين والكركم مع الخلط المستمر. (يمكنك أيضًا استخدام خلاط غمر لخلط الخليط بسهولة أكبر).
- بمجرد أن تمتزج جيدًا ، اسكب هذا المزيج في زجاجة موزع سائل وهو جاهز للاستخدام.
- يمكنك أيضًا صنع مسحوق الكركم لتفتيح البشرة - بودرة تفتيح البشرة للحصول على بشرة صافية وخالية من العيوب.
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