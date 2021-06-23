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اصنعيه بنفسك: غسول الجسم بالكركم لعلاج مشاكل البشرة

منشور 23 حزيران / يونيو 2021 - 05:03
اصنعيه بنفسك: غسول الجسم بالكركم لعلاج مشاكل البشرة

هل تبحثين عن علاج طبيعي فعال لمشاكل البشرة؟ يمكن أن يساعد غسول الجسم بالكركم في جعل البشرة تبدو متألقة ، ويعزز الشفاء من أي نوع من الأمراض الجلدية ويجعل البشرة ناعمة ونضرة...

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المكونات:

2 كوب صابون قشتالي سائل نقي أو صابون أطفال

نصف ملعقة كبيرة مسحوق كركم عضوي

2 ملعقة كبيرة زيت الجوجوبا أو العسل

8 إلى 10 قطرات من زيت شجرة الشاي

(أو أي زيت أساسي آخر من اختيارك)

الطريقة:

  • في وعاء خلط صغير ، أضيفي الجلسرين ومسحوق الكركم العضوي وزيت شجرة الشاي واخلطيهم جيدًا حتى تمتزج جيدًا.
  • بعد ذلك ، في وعاء خلط أكبر ، أضف 2 كوب من الصابون القشتالي السائل النقي وشيئًا فشيئًا استمر في إضافة مزيج الجلسرين والكركم مع الخلط المستمر. (يمكنك أيضًا استخدام خلاط غمر لخلط الخليط بسهولة أكبر).
  • بمجرد أن تمتزج جيدًا ، اسكب هذا المزيج في زجاجة موزع سائل وهو جاهز للاستخدام.
  • يمكنك أيضًا صنع مسحوق الكركم لتفتيح البشرة - بودرة تفتيح البشرة للحصول على بشرة صافية وخالية من العيوب.

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