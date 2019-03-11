احذري! هذا المشروب يصغر حجم الصدر

تناول القهوة يخفض احتمال إصابة المرأة بسرطان الثدي

توصل فريق علمي برئاسة يلينا جيرنسترويم من جامعة لوند السويدية إلى أن "حجم صدر المرأة يتقلص لدى تناولها مشروب القهوة بصورة دورية منتظمة وبكثرة".

وتوصل العلماء إلى هذه النتيجة من نتائج دراسة اشتركت فيها حوالي 300 امرأة، حيث بينت النتائج أن النساء اللواتي كن يتناولن ثلاثة فناجين من مشروب القهوة يومياً خلال فترة طويلة تقلص حجم صدرهن، وإن تناول فناجين إضافية أيضاً كان يؤدي إلى زيادة فعالية القهوة في هذا الاتجاه. كما اكتشف الباحثون أن تقلص حجم الصدر الكبير كان واضحاً.

وأكد العلماء أنه سبق وتم إثبات تأثير القهوة في حجم صدر المرأة، ولكنه ليس تأثيراً كبيراً، إضافة إلى أن تناول القهوة يخفض احتمال إصابة المرأة بسرطان الثدي. ويعود السبب هنا إلى أن القهوة تؤثر في عملية الأيض عند المرأة فينخفض إنتاج هرمون الإستروجين الأنثوي.

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