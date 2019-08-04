لتفادي الأمراض الشائعة أثناء أداء مناسك الحج اتبع هذه الطرق!

يُعتبر تعريف المرض من ناحية طبية بحتة غير كافياً، حيث إنّه يتأثر بوجهات النظر الثقافية والاجتماعية، لذلك تم تحديد تعريف الأمراض الجوهرية بأنّها الحالات الواضحة والظاهرة من الشعور بالاختلال الوظيفي، والتي تُعتبر خطراً على الصحة، وتستدعي العلاج، بينما تم تعريف الأمراض المشروطة بأنّها الحالات التي تم الإجماع على انتشارها استناداً على المبادئ الطبية والثقافية والاجتماعية.

وتنتقل كثير من الأمراض المنتشرة في مواسم الحج بين الحجيج بشكل كبير بفعل العدوى والاختلاط المباشر والازدحام، فكيف يمكن تفادي الإصابة بتلك الأمراض أثناء أداء فريضة الحج؟

حول هذا الموضوع سألنا أخصائي الباطنية الدكتور "أشرف با شراحيل" حيث قال: على الحجيج محاولة تفادي الإصابة بالأمراض الشائعة التي يمكن أن يصاب بها أثناء أداء مناسك الحج، وان يتعلم كيفية وقاية نفسه من الإصابة بها، خاصة وأن تلك الأمراض التي تنتشر في وقت موسم الحج تنتقل بسرعة بين الحجيج بسبب الازدحام والاختلاط والأماكن المشتركة، وعليه يجب أتباع النصائح التالية:

1-الحفاظ على النظافة العامة، وتبديل الملابس باستمرار، والحرص على غسل اليدين بكثرة.

2-ارتداء الكمامة على الفم في أوقات الزحام والاختلاط في الأماكن الضيقة المغلقة.

3-شرب الكثير من الماء والسوائل والعصائر الطازجة لرفع مستوى المناعة في الجسم.

4-أخذ التطعيمات المهمة قبل الحج مثل تطعيم ضد الحمى الشوكية ، وضد الانفلونزا، وضد الحمى الصفراء، وضد الالتهابات الرئوية.

5-تناول الطعام الصحي والإكثار من الخضروات والفواكه والبعد قدر الإمكان عن الطعام المالح والدسم. واختيار الأماكن النظيفة لشراء الأطعمة والمشروبات، والبعد عن الباعة

المتجولين.

6-عدم استخدام أدوات وأواني ومناشف وحتى أسره وأغطية مشتركة مع الآخرين.

7-الابتعاد عن الوقوف تحت أشعة الشمس بشكل مباشر من المهم تغطية الرأس بالمظلة.

8-عدم التعرض لتيارات الهواء البارد بشكل مباشر، خاصة بعد التعرض للحرارة والتعرق.

9-إمكانية تناول الفيتامينات لفترة قبل الذهاب إلى فريضة الحج.

10-الإجهاد وعدم النوم وعدم الراحة، تضعف مناعة الجسم.

11-في حال الإصابة بأي مرض أثناء الحج لابد من زيارة الطبيب مباشرة وتناول العلاج اللازم فور حدوث الأعراض أو الشعور بالإعياء، حتى يسهل مقاومة المرض، وعدم الإصابة بأي مرض آخر.

12-الإبتعاد عن أي شخص تظهر عليه أي أعراض مرضية، وتجنبه.

13-يستحسن عدم تقبيل الآخرين أثناء السلام والاكتفاء بالمصافحة.

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