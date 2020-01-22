لتكسب قلب برج الدلو اجعله يضحك.. 30 حقيقة عن أصحاب البرج!‎

يبدأ برج الدلو من تاريخ 20 يناير إلى 18 فبراير ويتميز مولود برج الدلو بصفاته المحببة وشخصيته المألوفة، ولديه الكثير من الأصدقاء، ويحب الآخرين، ولا يتأخر في تقديم المساعدة لمن يحتاجها، متمسك برأيه في النقاشات، إلا أنه اذا شعر بأنه على خطأ فسرعان ما يعترف بخطأه وصحة رأي شريكه في النقاش.

إن أصحاب هذا البرج من أكثر الأشخاص وداً لمن حولهم، ولا تخلو صفاتهم من بعض السلبية، إلا أنّ صفاتهم الإيجابية هي التي تجذب الآخرين لهم، وتجعلهم لا يرون خصالهم الأخرى.

وفي هذا المقال نقدم لكم 30 حقيقة عن أصحاب برج الدلو:

1- تكسب قلب الدلو عندما تجعله يفكر، وعندما تجعله يضحك.

2- الدلو والنوم أعز صديقين، فالنوم فقط فاصل بين التفكير المستمر والتفكير المستمر.

3- الدلو بئر أسرار.

4- الدلو يعترف بالخطأ إذا أخطأ، ولكن قد يتأخر ذلك بعض الوقت حتى يفهم أنه أخطأ.

5- الدلو مكافح جداً عندما يتعلق الأمر بالحصول على المال، ولكنه يطير بسرعة.

6- عناد الدلو يمتزج بالفكاهة التي تجعل الناس يحبونه.

7- الدلو صديق كل الأعمار.

8- الدلو يغفر لكنه يتذكر دائماً في صمت.

9- الدلو يتوقف عن المنافسة لأنه يعتقد أنك لا تستحق كل هذا الجهد.

10- الدلو لا يكره، وإن كره كره مدى الحياة.

11- الدلو لا يتعلق بأحد غالباً.

12- الدلو عندما يفقد الاهتمام بأحد لا يغير في علاقته معه شيئاً.

13- كلما لم تقتنع بقرارات الدلو، كلما تمسك بها أكثر.

14- الدلو لا يتحدث عن الحزن إلا إذا شخصته بنفسك وكشفته.

15- الدلو ساخر أغلب الوقت.

16- الدلو أناني مع الأفراد، كثير الإيثار مع المجتمع.

17- الخطأ مع الدلو لا يغيره لأنه بالأساس لا يكشف أوراقه لأحد.

18- الدلو يسامحك، المهم أن تنصرف وينساك.

19- الدلو والموسيقى، صديقان دائماً، أحدهما ينسجم بالآخر ويذوب في معانيه.

20- الدلو يضحكك ويلاطفك، ثم يصبح بارداً فجأة.

21- الدلو يفرح أكثر عندما يجد نفسه وحيداً في المنزل.

22- الدلو يفرح أكثر بالانفصال العاطفي.

23- الدلو لا يخلط المشاعر ببعضها، فالحزن لا يعني ألا ينام.

24- الدلو أمهر مخلوق في التجاهل.

25- الدلو لا يقلّد، الدلو يبتكر.

26- الدلو يصبح سعيداً عندما يرى الذين يحبهم سعداء، ويظل بعيداً مطمئناً.

27- الدلو عندما يخرج من المنزل يخرج كالملك.

28- الدلو يهرب مع من يحب إذا أعجبه ذلك.

29- الدلو لا يسأل كثيراً ظاناً أن ذلك احترام خصوصية.

30- الدلو لا يسمح لنفسه بأن يبكي.