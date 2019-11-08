5 أسباب تجعل غالبية النساء تفضّل العزوبية على الزواج

عدد كبير من النساء يخترن البقاء عازبات والاستمتاع بأوقاتهن بدلاً من الزواج والشعور بضغوط الحياة من بيت وأولاد ومتطلبات العمل، فلا تجد وقتاً للاهتمام بنفسها وهوايتها؛ لكن لمَ تفضل بعض السيدات العزوبية؟

وبحسب موقع (برايت سايت) إليك الأسباب الصادمة، والتي قد تكون سبباً في تأخرها عن الزواج.



1. لديهن المزيد من الوقت لأنفسهم

غالباً ما تشتكي النساء في العلاقات من عدم وجود وقت لأنفسهن. إنهن دائماً إما يعتنين بشريكهن أو أطفالهن. ومع ذلك العازبة لديها كل الوقت في العناية بجمالها أو الذهاب إلى حفلة موسيقية، فهي مسؤولة عن حياتها، لا يوجد ضغط لتلبية توقعات شريك حياتها في كل وقت.

2. يركزن على حياتهن المهنية

معظم الوقت، إن لم يكن دائماً، ينتهي الأمر بالنساء بالتخلي عن آمالهن وأحلامهن عندما يدخلن في علاقة جدية، وهذا يحدث لأسباب متعددة. يحاولن إبقاء الجميع من حولهن سعداء بالتضحية بسعادتهن. من ناحية أخرى، إنهن طموحات وقادرات على التركيز بشكل أفضل على تحقيق أهدافهن. لديهن أولوياتهن مباشرة، وهذا هو السبب في أن النساء العازبات أكثر نجاحاً وسعادة؛ لذا تفضل بعض النساء العزوبية.

3. التوقف عن الاهتمام بما يقوله الناس

عندما تكونين مستقلة لفترة طويلة، فأنت تدركين أن الشخص الوحيد الذي يمكنه الحكم عليك هو أنت. أنت تؤمنين بنفسك وتتوقفين عن الاهتمام بما يقوله الآخرون. لم تعودي تبحثين عن التحقق من صحة الآخرين، ومن الطبيعي أن تشعري بالسعادة.



4. تجعل علاقاتها الأخرى قوية

عندما تكونين في علاقة، تقضين معظم وقتك مع شريكك ولا تقضين أي وقت مع أصدقائك وعائلتك، ولكن عندما تكونين عازبة، يكون لديك الوقت الكافي لفحص أحبائك في كثير من الأحيان وقضاء وقت ممتع معهم.

5. يسافرن أكثر ويقلقن أقل

كونك عازبة يساعدك ذلك على رؤية العالم في ضوء مختلف، وتجربة أشياء لا يمكنك القيام بها أثناء وجودك في علاقة. أنت تسافرين أكثر وتأخذين الوقت الكافي لاستكشاف الأشياء من حولك.

في النهاية ما الذي يجعلك سعيدة؟ أن تكوني عازبة وبعيدة عن التوتر أم في علاقة وتشعرين بالحب والاحتواء؟

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